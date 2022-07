Bud Spencer ha una figlia segreta. Pronta a dimostrarlo: “Andrò in tribunale”

Di recente alcune rivelazioni sul compianto attore ed ex nuotatore Bud Spencer hanno suscitato un grande scalpore.

Si è trattato di rivelazioni scioccanti che riguarderebbero una presunta figlia, tenuta segreta fin ora, dell’attore di Lo chiamavano Trinità, Altrimenti ci arrabbiamo e tanti altri. Ecco quello che sappiamo.

Carlo Pedersoli, in arte Bud Spencer ha avuto una vita davvero ricca di eventi a cominciare dalla carriera come nuotatore atleta con la quale si è distinto in ambito sportivo prima di cominciare la carriera di attore. Come Carlo Pedersoli si distinse nel nuoto come primo italiano a scendere sotto il minuto nei 100 stile libero.

Il Cinema arrivò subito dopo interrompendo la carriera di nuotatore e iniziando quella di attore. Fu in questo passaggio da una carriera a un’altra che cambiò il suo nome in Bud Spencer, nome che divenne famoso nel Cinema per essere un componente della coppia composta con Terenche Hill negli spaghetti western. I due hanno costituito una coppia tra le più forti e amate nel cinema degli anni Settanta.

Nel 2010 la coppia ha ricevuto il David di Donatello alla carriera, 6 anni dopo Bud Spencer morì a Roma, e la sua dipartita commosse molto il pubblico che lo aveva sempre amato e gli aveva trasmesso un grande affetto.

Sorpresa inaspettata: c’è una figlia

A 6 anni dalla sua scomparsa Carlotta Rossi, figlia di Giovanna Michelina venuta a mancare nel 2015, un anno prima di Bud Spencer. I due hanno avuto una storia d’amore negli anni Settanta e sembra che Carlotta sia il frutto di questa relazione.

Si tratta di una dichiarazione della stessa Carlotta anche se il cognome rimane quello della madre. La donna per altro aveva chiesto di non rivelare la notizia e infatti questo segreto non lo conosceva nessuno. Ultimamente però Carlotta ha deciso di svelare tutto.

Le parole di Carlotta, presunta figlia di Spencer

Carlotta Rossi è intervenuta al Tribunale di Roma coadiuvata dagli avvocati per chiedere la paternità di Carlo Pedersoli. Carlotta Rossi ha scritto un libro A metà, dove racconta la sua storia ed il particolare rapporto avuto con l’attore, ex nuotatore.

In questo romanzo ha raccontato del fatto che il padre non le ha mai fatto mancare niente, né a lei né a sua madre, anche se hanno vissuto a distanza. Ciò che è sicuro è che una dichiarazione così forte andrebbe confermata e al momento non è del tutto sicura.

Al momento, nessun componente della famiglia di Bud Spencer, inclusi i figli hanno risposto alle dichiarazioni di Carlotta Rossi degli ultimi giorni.