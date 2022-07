Isola dei Famosi, proprio alla fine il brutto incidente. I soccorsi sono immediati

Anche alla fine del reality più seguito in Italia non sono mancati i colpi di scena e proprio lui si è fatto male, incredibile.

Sembra proprio che questa edizione dell’Isola dei Famosi non dia davvero tregua ai suoi protagonisti, ormi siamo arrivati alla fine della trasmissione di grande successo condotta da Ilary Blasi che anche quest’anno ha generato numeri da capogiro vedendo trionfare l’attore Nicolas Vaporidis.

I telespettatori si sono affezionati ai concorrenti e alle loro storie, inoltre non sono mancati momenti di pura tensione, litigi, drammi, amori, pettegolezzi e anche qualche brutto infortunio. Purtroppo anche quando si pensava che ormai il peggio fosse finito è capitato un nuovo fatto che ha lasciato tutti senza parole, proprio uno dei volti noti del programma, poco prima della puntata, ha pubblicato una foto che ha lasciato tutti senza parole, quell’occhio nero è stato il colo finale.

L’incidente a un passo dalla fine lascia tutti sbigottiti

Nel corso di questa lunga edizione dell’Isola dei Famosi abbiamo assistito a diversi infortuni che hanno visto l’inviato speciale dall’Honduras Alvin correre ai ripari per capire la situazione, chiamare i soccorsi e in alcuni casi dover eliminare definitivamente dal gioco il concorrente proprio perché impossibilitato a proseguire.

Invece quello che nessuno si aspettava è che proprio lui, proprio poco prima che iniziasse la trasmissione si è mostrato sui social con un brutto segno in volto che ha preoccupato il pubblico.

Alvin si mostra con un occhio nero

Sembra davvero che questa edizione dell’Isola dei famosi sia stata segnata da parecchie situazioni davvero al limite, tanto che lo stesso Alvin in diverse occasioni ha detto scherzosamente che anche lui era stato colpito dalla maledizione del gioco, ironicamente aveva detto che la stessa padrona di casa Ilary gli aveva lanciato una macumba, visto che si era addirittura rotto un tendine del dito di una mano, insomma partecipare, sotto ogni forma, al reality l’Isola dei Famosi è davvero una prova di coraggio.

Così in uno scatto il conduttore inviato in Honduras si è mostrato con un occhio nero e ha messo subito in allarme i fan del programma, proprio perché non riuscivano a capire cosa fosse successo e se l’uomo potesse continuare il suo percorso ormai arrivato alla fine.

Alvin ha deciso di tranquillizzare le persone che lo seguono dicendo che dopo l’incidente che gli è capitato sono intervenuto subito i soccorsi per curarlo così da evitare gravi ripercussioni per la sua salute. Inoltre, come sappiamo, in seguito nonostante l’incidente il conduttore non si è tirato indietro nel portare a termine il suo compito e chiudere questo capitolo del programma nonostante le raccomandazioni di non stare troppo esposto al sole, ma come fai se ti trovi sulla spiaggia assolata dell’Honduras a condurre uno dei programmi più visti d’Italia?

Così Alvin ha fatto del suo meglio prima di prendersi una meritata pausa per riposare e recuperare le energie che ha davvero consumato in questa lunga esperienza.