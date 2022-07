Sanremo 2023, si aggiunge un nome incredibile. Da lasciare a bocca a aperta

Rivelato un altro nome per Sanremo 2023 che affiancherà Amadeus. La notizia è da lasciare a bocca aperta

Sanremo è Sanremo, e proprio per questo le aspettative per l’edizione 2023 sono altissime. Il festival della canzone italiana è tra gli eventi più attesi di inizio anno, talmente tanto che non si fa in tempo a concludere l’ultima serata che già si pensa all’edizione dell’anno successivo.

Dopo il successo delle ultime tre edizioni, Amadeus torna ancora una volta nei panni di conduttore e direttore artistico della kermesse. Nei tre anni passati il conduttore è riuscito a conquistare il popolo italiano grazie alla sua spontaneità e gli incredibili ospiti che ha invitato nelle varie serate, ma quest’anno pare che si supererà.

La conduzione del festival per Amadeus è cominciata nel 2020 ed è stata l’edizione più vista dal 1999. Un ottimo traguardo che ha goduto sia della novità nella conduzione dopo due anni di Baglioni, sia dell’accoppiata Amadeus-Fiorello che si è rivelata vincente.

Nelle diverse edizioni ci sono stati tante co-conduttrici di interesse, come Diletta Leotta, Emma D’Aquino, Sabrina Salerno, Antonella Clerici, Ornella Muti, Drusilla Foer e Sabrina Ferilli. Per l’edizione 2023 è atteso un nome davvero incredibile.

Sanremo 2023, il nome che sta facendo scalpore

La prossima edizione di Sanremo è già pronta a stupirci. Amadeus sta raccogliendo molti nomi importanti e li sta svelando un poco alla volta, per tenere alta l’attenzione e giocare con la suspense. Il conduttore ha già svelato uno dei nomi che lo accompagnerà nell’ultima serata, e adesso sembra esserne uscito un altro.

La prima co-conduttrice annunciata è stata Chiara Ferragni: una notizia che aveva colpito tutti, accendendo l’interesse per il prossimo febbraio. L’influencer sarà alla sua prima prova da conduttrice e si è detta elettrizzata per la sua nuova avventura. Tutti sono curiosi di vedere come se la caverà, ma adesso l’attenzione è su un altro nome.

La misteriosa co-conduttrice ha partecipato al Grande Fratello VIP, grazie al quale ha ottenuto di nuovo la fama e le ha permesso di dimostrare le sue capacità. Si tratta proprio di Soleil Sorge, che oltre al GF ha partecipato come giudice a La pupa e il secchione. L’ultima avventura è stata quella a L’isola dei famosi. La blogger, da quanto è emerso, potrebbe affiancare Amadeus a Sanremo 2023.

Per il momento l’unico nome confermato è per l’appunto quello della Ferragni, ma la presenza di Sorge al festival sembra ormai quasi certa, anche se non è stato svelato in quale delle serate.