Mara Venier, un dramma devastante: “Non mi ricordo niente”

Mara Venier, è una delle presentatrici più apprezzate del panorama televisivo italiano, regina della domenica con la sua Domenica In trasmissione che conduce con successo da molti anni. Zia Mara, come ama farsi chiamare lei è dotata di una grande simpatia e nel corso degli anni ha dimostrato grande professionalità e ironia, due caratteristiche che la rendono unica e che le hanno permesso di distinguersi rispetto a tanti altri conduttori televisivi.

Ai suoi esordi Mara Venier lavorava come attrice partecipando a diversi film, tra i quali: Diario di un italiano, Delitti e profumi, Night Club, Paparazzi e Pecore in erba nel 2015.

Mara Venier sa attirare facilmente l’affetto del pubblico televisivo e sicuramente fra le conduttrici della sua età e con la sua esperienza è una di quelle che ha il gradimento più alto. Viene da sempre vista come un’amica, una zia, la parente con cui puoi parlare di tutto e non come una semplice conduttrice, per questo piace molto. Per questo motivo ogni volta che la conduttrice sta male per un motivo sono tutti molto in apprensione.

Durante una delle recenti puntate di Domenica in la conduttrice non era presente. Perché? Ha dovuto assentarsi a causa di un malore che l’aveva colpita, in quell’occasione a fare le veci della padrona di casa ci fu Pierpaolo Petrelli che tutti conosciamo come il fidanzato di Giulia Salemi.

Al termine della puntata dell’appuntamento domenicale della Rai, Mara Venier si è ricoverata per sottoporsi a tutti gli esami del caso. Così da verificare che l’incidente non le avesse provocato danni permanenti. Ma cosa è successo?

Mara Venier vuoti di memoria

L’incidente di per sè è stato anche banale ma poteva andare peggio alla conduttrice di Domenica In. Mara Venier è caduta sul pavimento battendo la testa ma per fortuna i danni non sono stati gravi, solo una grande preoccupazione e lo spavento. Malgrado l’ennesima disavventura e le sofferenze vissute Mara Venier non ha mai mollato, queste le sue parole: “Non mollo, me devono abbattere”.

Dopo 24 ore dall’incidente, Mara Venier è stata ospite nel programma La vita in diretta, condotto da Alberto Matano e in quella occasione ha potuto raccontare meglio l’accaduto e tranquillizzare tutti i suoi fan che si erano molto preoccupati. La conduttrice ha detto di stare bene e questa è stata la sua dichiarazione:

“Ieri sera ero molto provata ma devo dire che ero soprattutto molto spaventata perché sono caduta di faccia. Ho fatto comunque tutti i controlli e sto bene, non c’è nulla di rotto. C’è una contusione, purtroppo proprio nello stesso punto in cui mi ero fatta male due anni fa”.

Il suo racconto prosegue poi con una rivelazione inaspettata per chiunque. La conduttrice ha detto di non ricordare assolutamente nulla di quello che è accaduto: “Quello che ho detto in diretta onestamente non me lo ricordo, io ero davvero in uno stato confusionale ma confermo, mi dovete abbattere ma io non mollo”.