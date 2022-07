Meghan Markle pizzicata insieme a un altro uomo, è muscoloso e aitante. Foto

Meghan Markle ha sempre i riflettori puntati addosso, per lei gli scandali sono all’ordine del giorno, quindi figuriamoci se viene pizzicata in compagnia di un altro uomo, tra l’altro molto affascinante.

Altro polverone in casa reale, o quasi, proprio la duchessa del Sussex pizzicata con un altro uomo, lui è davvero affascinante, forte e muscoloso, molto distante dai canoni del principe Harry.

Insomma Meghan Markle non smette di attirare l’attenzione su di se, già poco tempo fa era stata particolarmente criticata perché durante una partita di Polo vinta dal marito e la sua squadra, la bella ex attrice si era messa al centro della scena, come a voler rubare l’attenzione al marito.

Il suo atteggiamento da prima donna era stato particolarmente criticato, inoltre aveva messo in imbarazzo il povero Harry con quel bacio esagerato davanti a tutti. A Meghan sembrano mancare un po’ i riflettori di Hollywood.

Inoltre non è passato inosservato il suo atteggiamento durante la toccata e fuga in Gran Bretagna per i festeggiamenti del Giubileo di Platino della regina Elisabetta II, quando non ha degnato nemmeno di uno sguardo i cognati William e Kate durante il passaggio lungo la navata della cattedrale di Saint Paul, un atto che è apparso particolarmente sgarbato.

Adesso la Markle torna nuovamente sulle pagine di tutti i tabloid di cronaca rosa proprio per essere stata pizzicata insieme all’aitante uomo e ovviamente, visti gli ultimi scandali che hanno perseguitato la duchessa non sono mancate le voci sussurrate su chi fosse questo uomo.

Ecco chi è l’uomo insieme a Meghan Markle

Meghan Markle riesce in quasi tutte le occasioni a far parlare di sé, è come se avesse una calamita per i guai o il gossip, insomma in qualsiasi occasione è sempre al centro dell’interesse mediatico, figuriamoci quindi se non finisce sulle prime pagine di alcuni giornali scandalistici se viene pizzicata senza suo marito, il principe Harry, ma accompagnata da un bell’uomo dal tono muscolare importante, completamente l’opposto del principe.

Ma chi è questo giovane virgulto? Il suo nome è Alberto Alvarez, sicuramente non è la prima volta che è stato visto insieme alla duchessa del Sussex, questo perché è proprio lui che si occupa della sua sicurezza.

Quindi per tutti quelli che hanno subito gridato allo scandalo e a un possibile flirt di Meghan è il momento di fare un passo indietro, non c’è nessun tradimento in agguato tra Meghan e Harry, semplicemente Alberto Alvarez è la sua guardai del corpo, tra l’altro non uno a caso, lo stesso è stato il bodyguard di star internazionali come Lady Gaga, Madonna e del compianto Michael Jackson, insomma uno che sa fare il suo lavoro.

In diverse occasioni Alvarez ha accompagnato la donna a diversi eventi o celebrazioni, per esempio in quest’ultima occasione in cui si è gridato allo scandalo, Alberto stava accompagnando Meghan ad un esento commemorativo, la notizia è stata riportata dal settimanale tedesco A Die Aktuell che spiega la situazione, tra l’altro davvero dolorosa in cui i due sono stati paparazzati insieme.

Meghan era in Texas per la commemorazione dei per il massacro avvenuto di recente alla scuola elementare Robb Elementary School, dove hanno perso la vita 18 bambini e 2 maestre, una strage che ha sconvolto il mondo e fatto indignare tanti, ma non abbastanza da far cambiare il secondo emendamento.

La duchessa ha portato un mazzo di rose bianche e le ha posate vicino alla bara della piccola Uziyah Garcia una bimba di 8 vittima di un sistema devastante che continua a mietere vittime.