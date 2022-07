Travis Barker, ecco chi c’è al suo capezzale. Le sue condizioni di salute

All’inizio della settimana si è diffusa la notizia che Travis Barker fosse stato portato con urgenza in un ospedale locale dopo un malessere, lo hanno visto uscire in barella.

Il batterista quarantaseienne è stato trasportato al West Hills Hospital martedì 28 giugno, secondo le foto pubblicate da TMZ. Negli scatti si vede la moglie Kourtney Kardashian che lo accompagna mentre viene portato all’interno dell’ospedale. Barker è stato poi in seguito trasferito d’urgenza al Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles.

Le parole del musicista avevano terrorizzato i fan, “Dio mi salvi”, così aveva twittato alcune ore prima, portando ovviamente l’attenzione mediatica a iniziare a pensare al peggio per lui. Inoltre l’amico Kid Cudi martedì ha scritto sempre su Twitter, “Travis ti voglio bene e prego per te”, aumentando il panico.

Sebbene né Barker né la Kardashian abbiano affrontato pubblicamente il recente problema di salute, una fonte vicina alla coppia ha confermato che si è trattato di una pancreatite. Ovvero si tratta d un’infiammazione del pancreas che può comparire all’improvviso e durare diversi giorni.

In questi giorni sono arrivate altre comunicazioni sul suo stato di salute e un’altra fonte molto vicina al musicista ha detto, “Ha ricevuto una marea di auguri, anche da parte delle Kardashian”, sottolineando che le star della serie tv di successo A spasso con i Kardashian sono state piuttosto preoccupate per la prognosi dell’uomo. In seguito è stato detto che si trovava in ottime mani, “Sta ricevendo le cure migliori e speriamo che esca dall’ospedale nelle prossime 24-72 ore”.

La fonte ha aggiunto che Kourtney è rimasta al suo fianco per tutto il tempo e dove intende rimanere, i due si sono sposati pochissimo tempo fa proprio in Italia, a Portofino.

Anche la figlia Alabama è accorsa al capezzale del padre e attraverso il suo Instagram ha voluto ringraziare per l’affetto ricevuto, “Grazie ragazzi per tutte le preghiere e l’amore, vi apprezzo e vi amo tutti”, ha scritto mercoledì la 16enne influencer condividendo una foto della sua mano accanto a quella del padre.

Ma cosa sappiamo davvero sulle condizioni di salute di Travis Barker?

L’interprete di “All the Small Things” è stato fotografato mentre veniva portato in barella al West Hills Hospital martedì 28 giugno, dopo aver avuto un problema di salute. in seguito sono arrivate le conferme ufficiali che era stato colpito duramente da una pancreatite, anche se lui e la sua famiglia non hanno ancora parlato della diagnosi, aspettiamo di sentire la conferma ufficiale.

Come hanno reagito i suoi figli?

Alabama ha scritto martedì attraverso le sue Instagram Story ancora prima di incontrare il padre e la matrigna in ospedale. Anche la sorella, Atiana, ha condiviso un messaggio di sostegno sui social media, chiedendo di pregare per il padre.

Qualche ora prima di essere portato in ospedale, Barker ha twittato un messaggio criptico, scrivendo: “Dio mi salvi”, qualcosa che ha fatto presagire il peggio, andando tutti in agitazione, una situazione che è apparsa immediatamente drammatica.

Chi si trova adesso al suo capezzale?

Kourtney ovviamente è al suo fianco e resterà lì fino a che non ci saranno dei miglioramenti. Anche i suoi figli gli sono stati molto vicini. Alabama è accorsa per essere al suo fianco, sottolineando che l’uomo sta ricevendo le migliori cure. Inoltre ci ha tenuto a precisare che, “Lui e Kourtney hanno chiesto di mantenere la privacy mentre combattono insieme”.