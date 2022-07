Matrimonio da Amici, la dichiarazione shock che scatena i fan, “Ci sposiamo” 

Amici di Maria De Filippi è uno dei programmi più longevi di canale 5. Per chiunque voglia compiere un percorso artistico, soprattutto in ambito canori e coreutico, Amici è il programma migliore perché si tratta di una vera occasione per crescere artisticamente e per farsi conoscere.

Inoltre ogni concorrente diventa una figura importante del programma anche per il pubblico che continua a seguire la vita degli ex allievi anche quando costoro escono dalla trasmissione e proseguono per la loro strada proprio perché si crea un certo legame nel vederli crescere all’interno della scuola di talenti.

Di recente un’ex ballerina della trasmissione, ha annunciato un lieto evento, sposerà il suo amore. Ecco di chi si tratta.

Amici, trionfa l’amore. Dichiarazione sui social

I veterani che seguono Amici fin dall’inizio ricorderanno certamente Graziano Di Prima, che prese parte alla quattordicesima edizione del talent di Canale 5. In quella stagione, trionfarono i The Kolors, battendo Briga che arrivò al secondo posto.

Durante quella stagione Di Prima conobbe Giada Lini, ballerina professionista. I due si innamorarono danzando e da quel momento non si sono mai più lasciati. Lei è la sorella di Leonardo, il ballerino di latino-americano scelto da Alessandra Celentano nella ventunesima edizione.

Graziano e Giada hanno poi partecipato anche a Ballando con le Stelle, programma di Rai 1 condotto da Milly Carlucci dagli inizi del 2000. Sono proprio loro la coppia che di recente ha deciso di coronare il sogno d’amore con le nozze.

Graziano Di Prima e Giada Lini si sposano

Sono passati alcuni anni dalla loro conoscenza nel programma di Maria De Filippi e oggi Graziano è molto seguito sui suoi canali social con ben 170.000 followers. Proprio sui suoi canali social ha postato un video in cui ha dichiarato le imminenti nozze.

Graziano aveva fatto la proposta di matrimonio nell’ormai lontano 2019 e i due avrebbero dovuto sposarsi il 3 luglio del 2020 in Sicilia, ovviamente la pandemia ha rimandato ogni cosa e adesso pare che il momento sia arrivato e i due convoleranno a nozze molto presto e si presume lo stesso 3 luglio.

La bellissima notizia ha fatto impazzire i fan del fortunato programma che in poco tempo si è scatenato inondando di messaggi e congratulazioni la coppia. Sarà un momento bellissimo per loro e sicuramente l’affetto da parte dei loro fan non mancherà.