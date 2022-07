Luca Argentero, lo scoop è clamoroso, la notizia che nessuno si aspettava

La carriera di Luca Argentero è arrivata a una svolta, l’attore torinese sta per intraprendere un percorso che nessuno si sarebbe mai aspettato da lui.

Luca Argentero vanta una carriera quasi ventennale iniziata con la sua partecipazione al Grande Fratello nel 2003. Forse lui stesso non si aspettava una carriera così ricca di grandi occasioni e collaborazioni importanti con tanti registi di grande calibro.

I suoi esordi come attore sono cominciati con la televisione e il suo primo ruolo nella fiction Carabinieri nel 2005, da quel momento non si è più fermato e ha collezionato tanti ruoli da protagonista. Nel 2020 la serie Tv di Rai 1 Doc – Nelle tue mani è stata uno degli ultimi grandi successi insieme a Le fate ignoranti, prodotta da Disney +. Doc è reduce dalla seconda stagione e si è in attesa della terza, in breve tempo è diventata il medical drama più importante della televisione italiana delle ultime stagioni.

Luca Argentero ha fatto alcune esperienze anche in teatro, per esempio nel 2010 ha interpretato un personaggio in Shakespeare in Love per la regia di Nicola Scorza e nel 2011 ha condotto Le Iene su Italia 1 accanto a Ilary Blasi ed Enrico Brignano.

L’ultima novità nella carriera di Luca Argentero riguarda qualcosa di incredibile per la sia carriera che è stata annunciata nel corso della presentazione dei Palinsesti Mediaset 2022-2023. Ma di cosa si tratta?

Luca Argentero ci sorprende clamorosamente

Come ogni anno con la fine delle stagioni televisive si presentano a chiusura dell’anno in corso i palinsesti dell’anno seguente e Mediaset ha presentato ciò che ci aspetta per il prossimo anno. Ci sono novità interessanti sia in Rai che in Mediaset. Per quanto riguarda Canale 5, vedremo un programma molto famoso e longevo condotto proprio da Luca Argentero e ad affiancarlo ci sarà un altro grande artista.

Il programma in questione è Striscia la Notizia e il collega di Luca che lo affiancherà nella conduzione sarà nientemeno che Alessandro Siani: Piersilvio Berlusconi ha rivelato che Luca Argentero e il collega partenopeo condurranno la nuova edizione del tg satirico di Antonio Ricci. Ovviamente, come accade da molti anni, i due saranno poi sostituiti da altre coppie di conduttori nel corso dei mesi.

Dopo il debutto dietro il bancone più famoso d’Italia al fianco di Vanessa Incontrada, adesso per Siani è la volta di intraprendere questa esperienza con un altro compagno di viaggio.

Una “strana coppia” che potrebbe però rivelarsi molto valida. Staremo a vedere.