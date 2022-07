Maria De Filippi, ecco chi c’è dietro i regali a C’è posta per te? Arriva la confessione

che non si parlavano da anni e coppie la cui storia sembrava finita per sempre. Nel corso del tempo il format ha poi subito alcune modifiche al fine di migliorarlo.

Per quanto riguarda C’è posta per te, il programma come contenitore di ritrovo tra le persone si è distinto per aver riunito a volte intere

Per quanto riguarda C’è posta per te, il programma come contenitore di ritrovo tra le persone si è distinto per aver riunito a volte intere famiglie che non si parlavano da anni e coppie la cui storia sembrava finita per sempre. Nel corso del tempo il format ha poi subito alcune modifiche al fine di migliorarlo.

C’è posta per te come abbiamo detto è uno dei programmi storici della Tv italiana e tra i più importanti della rete Mediaset. Questo merito è in particolare di Maria De Filippi, una sorta di Re Mida della televisione, una visionaria che ha saputo guardare avanti al momento giusto e produrre contenuti che fino a quel momento non si erano mai visti in Italia.

C’è posta per te per esempio è uno di questi programmi dove le persone si ritrovano dopo tanti anni e gli ospiti ricevono anche alcuni regali . Ma la domanda che ci si pone è chi si fa carico di questa spesa peri i regali? Sapete chi ha rivelato tutto ciò? È stata proprio Mara Venier a raccontare tutto .

Mara Venier conosce la verità sui regali

Nel corso del programma fra un incontro e l’altro intervengono anche ospiti famosi che partecipano per creare il tipico effetto sorpresa verso la persona che c’è dall’altra parte della busta. Negli anni nel corso delle diverse edizioni, sono stati numerosi i personaggi noti che si sono succeduti negli studi di C’è posta per te, personaggi che in alcune situazioni hanno avuto anche il compito di smorzare attimi di tristezza con il loro umorismo.

In alcuni casi viene dichiarato in modo trasparente il compenso dei personaggi che intervengono a C’è posta per te. Ma la vera curiosità è quella relativa ai regali che vengono fatti ai personaggi famosi. Infatti, chi segue il celebre programma, sa che la presenza di un personaggio in studio comporta automaticamente anche la presenza di un regalo.

Il regalo viene fatto come ricompensa per i tanti sacrifici fatti o per rallegrare qualcuno che sta vivendo una situazione complessa. Ma la vera domanda è la provenienza di questi regali. In alcune occasioni sono gli stessi ospiti a portare i doni, proprio come capita quando si tratta di calciatori che regalano degli oggetti personali per esempio la classica maglietta.

In altri casi invece può succedere che ci sia qualcuno che ha proprio compito di acquistare i regali. È stata la stessa Mara Venier a svelare questo particolare con queste parole: “Scegliete voi il posto dove andare tanto paga Maria! Visto che paga Maria qual è il posto più costoso dove andare? I Caraibi? Visto che paga sempre Maria”.

Sicuramente la battuta sorprende molto ed è stata fatta in un momento di goliardia ma può darsi che in realtà nasconda una verità. In ogni caso sembra che Mara Venier sia convinta al 100% che, dietro tutti questi doni, ci sia proprio Maria De Filippi.