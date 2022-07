Micheal Schumacher da togliere il fiato, la figlia Gina è diventata una donna bellissima

Gina Maria, la figlia di Micheal Schumacher, è cresciuta ed è diventata una donna meravigliosa. Ecco le foto esclusive

Il grande campione di Formula 1 Michael Schumacher ha sempre mantenuto una certa privacy sulla sua famiglia e la vita privata. Nonostante fosse sempre sotto i riflettori, il pilota è riuscito a mantenersi lontano dal gossip indiscreto, salvaguardando anche i suoi figli. Di loro conosciamo i nomi: Gina Maria e Mick, entrambi riservati come il padre.

La primogenita, in particolare, non ama farsi fotografare e non pubblica molte foto. Negli ultimi giorni, però, sono uscite delle immagini in esclusiva che mostrano la figlia di Schumacher in tutta la sua bellezza e somiglianza col padre.

Ma chi è Gina Maria? Di lei sappiamo che ha 25 anni e ama i cavalli. La sua passione l’ha portata a diventare campionessa europea e mondiale di reining, una disciplina dell’equitazione americana. Lo sport è molto complesso e richiede una grande bravura: si tratta infatti di usare movimenti veloci, inversioni di marcia continue e giri su se stessi. La disciplina ricorda i movimenti dei cowboy e le operazioni per controllare la mandria.

La passione per questo sport così particolare deriva da Corinne Betsch, la madre di Gina Maria: anche lei è una campionessa di equitazione e ora alleva cavalli per la monta western. Insomma, il talento è proprio di famiglia.

La figlia di Schumacher, ecco le foto

L’orribile incidente di cui è stato vittima l’ex campione ha scosso l’intera famiglia. Era il 29 dicembre 2013 quando il pilota è rimasto gravemente ferito per una caduta su una pista da sci. Dopo l’accaduto ha trascorso sei mesi in coma farmacologico a causa della grave emorragia cerebrale che si era procurato.

Il 9 settembre 2014 è stato dimesso dall’ospedale in cui si trovava e da quel giorno ha cominciato un percorso di riabilitazione. La famiglia non ha più svelato dettagli sulle sue condizioni di salute.

Schumacher e sua figlia sono sempre stati molto legati, e Gina Maria ha più volte condiviso messaggi d’affetto per il padre negli anni successivi l’incidente. La ragazza si è attenuta al volere della famiglia e non ha mai rilasciato interviste sulle condizioni di suo padre.

Ora Gina Maria è diventata adulta e sta seguendo il sogno della sua vita. La bambina che tante volte abbiamo visto nei box in compagnia del padre è ora sbocciata in una bellissima donna. La somiglianza col padre è davvero impressionante: Gina Maria ha preso tutto il meglio dal campione, comprese la forza e la tenacia.