Fine matrimonio Ezio Greggio, spunta la verità. Una decisione importante

Dopo tanti anni di silenzio sono spuntate alcune indiscrezioni sulla separazione di Ezio Greggio con la sua ex moglie.

Tra i conduttori televisivi più famosi del nostro Paese è impossibile non citare Ezio Greggio, volto storico del telegiornale satirico firmato Mediaset, Striscia la Notizia, il famoso conduttore può vantare un record importante proprio rispetto al programma di Antonio Ricci, ne è stato al timone fino dalla sua prima edizione nel 1988.

Al suo fianco ovviamente l’immancabile collega e amico Enzo Iacchetti, i due ormai sono una coppia indissolubile della televisione, il format del programma negli anni è cambiato, si è evoluto adattandosi perfettamente al periodo storico e alle nuove tendenze che costantemente cambiano, rimanendo sempre attuale.

Ezio Greggio è sicuramente il cuore pulsante del programma e proprio il suo genio ha permesso di restare sempre sulla cresta dell’onda inventandosi sempre nuove idee che, fino a oggi, hanno sempre trovato un forte consenso da parte del pubblico.

Proprio Enzo Iacchetti poco tempo fa ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando proprio di Ezio Greggio, così racconta, “Ventotto anni sono passati in un fulmine. Ezio l’ho trovato benissimo, è sempre il solito giocherellone. Non siamo ancora riusciti a dirci una cosa seria. Gli anni passano, ma noi teniamo botta… Siamo sempre giovani, soprattutto dentro”.

Siamo ormai abituati a vedere Greggio in televisione e della sua carriera sappiamo praticamente tutto, mentre della sua vita privata è difficile scoprire qualcosa, il famoso presentatore ha sempre mantenuto un altissimo riserbo sulle questioni personali, ma ovviamente l’occhio vigile dell’opinione pubblica è sempre in agguato, così sono trapelate alcune indiscrezioni che riguardano il suo matrimonio, in particolare la fine dello stesso.

La fine del matrimonio di Ezio Greggio, la verità allo scoperto

Nonostante Ezio Greggio sia una persona estremamente riservata, conosciamo alcuni dettagli della sua vita personale, per esempio di lui si sa che ha deciso di non vivere più in Italia da parecchio tempo e la sua residenza adesso è nel Principato di Monaco, una scelta che diverse persone famose, nel corso del tempo hanno fatto.

Al suo fianco da qualche anno troviamo la bellissima Romina Pierdomenico, una showgirl con un passato da modella e anche da influencer con un profilo Instagram seguito da centinaia di followers. La loro relazione ovviamente non è passata inosservata e in diverse occasioni ha scatenato alcune polemiche proprio per la grande differenza di età tra i due, ovvero quasi 40 anni, infatti la Pierdomenico è classe 1993.

Ma sembra che questo sia un problema solo delle persone che hanno voglia di parlarne, perché i due appaiono felici e proprio Ezio ha ritrovato il sorriso con la nuova compagna.

Prima di lei il famoso conduttore era sposato con un’altra donna Isabel Bengochea, i due sono stati insieme per vent’anni, dal loro amore sono arrivati anche due figli, Gabriele e Giacomo, poi ad un certo punto è arrivata la notizia della separazione dalla moglie che li ha portati a prendere strade diverse voltando pagina per sempre. Quello che non si è mai saputo finora è il motivo che li ha portati a chiudere la storia.

La ex coppia a sempre mantenuto un silenzio tombale sulla relazione e la conseguente rottura, ma alcune indiscrezioni trapelate parlano chiaro, la relazione è finita poco per volta per l’affievolirsi dell’amore che li ha portati ha sentirsi sempre meno ‘amanti’ e sempre più amici.

Infatti tra i due ancora oggi persiste un legame di profonda stima reciproca e l’amore per i figli che li tiene legati, ma la fiamma della passione era ormai spenta.