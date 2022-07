Nicolas Vaporidis, dopo anni spunta la verità sulla fine del matrimonio con Giorgia Surina

Dopo anni è venuta alla luce la verità che ha portato alla fine del matrimonio tra Giorgia Surina e il recente vincitore dell’Isola dei Famosi 2022, Nicolas Vaporidis.

Il vincitore indiscusso di questa edizione dell’Isola dei Famosi è stato proprio lui Nicolas Vaporidis, con il suo carattere, il temperamento e la voglia di non mollare mai si è sin da subito fatto amare dal pubblico che ha iniziato a seguire con passione la sua avventura fino a vederlo uscire vincitore.

Come spesso accade, quando un personaggio di tale carisma torna essere nell’occhio nel ciclone, si porta dietro anche una serie di questioni legate alla sua vita privata. Nel suo caso si è molto parlato del matrimonio finito con la famosa conduttrice e speaker radiofonica Giorgia Surina, una relazione che si potrebbe definire quasi lampo di cui, però, non erano mai emersi molti dettagli sul perché fosse finita. Adesso spunta la verità.

Nicolas Vaporidis e Giorgia Surina si sono conosciuti nel 2012, il loro è stato un vero e proprio colpo di fulmine tanto che nel giro di brevissimo tempo hanno deciso di convolare a nozze, si sono sposati con rito civile sull’isola greca di Mikonos e tutto sembrava una meravigliosa favola d’amore, entrambi bellissimi, famosi e con delle carriere luminose davanti a sé.

Però questo sogno a occhi aperti ha avuto la durata di un batter di ciglia, perché dopo soli due anni dal fatidico sì, i due hanno chiuso la relazione e hanno preso strade diverse, nel 2014 è arrivata la separazione ufficiale. In molti si sono chiesti cosa fosse successo in così poco tempo per distruggere completamente la loro storia, loro hanno tenuto il massimo riserbo inizialmente, ma adesso lo stesso attore ha fatto alcune rivelazioni.

Nicolas Vaporidis e il divorzio lampo da Giorgia Surina

Nel passati di entrambi ci sono importanti relazioni, lo stesso Nicolas è stato insieme alla famosa collega attrice Cristiana Capotondi, i due si sono conosciuti proprio sul posto di lavoro mentre giravano il film Notte prima degli esami, ma anche questa relazione è durata ben poco, dal 2006 al 2007.

Anche per Giorgia, prima di incontrare Nicolas, c’è stata una relazione importante con Campo Dall’Orto, manager italiano che ha rivestito il ruolo di amministratore delegato della Rai, i due sono stati insieme per cinque anni prima di chiudere definitivamente.

È la stessa a raccontare, “Io avevo 22 anni, lui 11 più di me, ma la differenza d’età non mi è mai pesata. Anzi, mi piace stare con uomini più grandi perché ti danno l’occasione di crescere. […] Eravamo innamoratissimi ma poi la vita ci ha portato in direzioni diverse: anche rispettare il cambiamento dell’altro è una forma d’amore. Affetto e stima però non verranno mai meno”.

Cosa ha portato Nicolas e Giorgia al divorzio?

È stato proprio Vaporidis a svelare alcune indiscrezioni rispetto alla rottura con la sua ex moglie Giorgia rispondendo ad alcune domande dei fan attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram.

La domanda di uno dei suoi follower è stata particolarmente diretta e lui ha deciso comunque di rispondere con grande sincerità, è andata così: “Perché ti sei lasciato con tua moglie?”.

Nicolas risponde, “Eravamo piccoli, io soprattutto, ed incapaci di prenderci cura di noi”. Il famoso attore ha sei anni meno della conduttrice, però questo per loro sembrava non essere mai stato un grosso problema, forse invece dalle sue parole si evince che il suo essere ancora forse ‘immaturo’ per la situazione potrebbe aver portato a qualche crepa.

In seguito è arrivata un’altra domanda bella tosta, l’utente gli ha chiesto se si fosse mai pentito del matrimonio con Giorgia, alla domanda Nicolas non ha tentennato e ha risposto con un sonoro, “No”.

La rottura però è stata molto dolorosa, da quello che sappiamo, soprattutto per Giorgia Surina, la stessa ha confessato durante alcune interviste, che dopo la separazione ha smesso di credere nell’amore proprio per qual grande dolore provato per la fine di questo amore in cui aveva creduto molto. In seguito la donna ha deciso di mantenere il massimo riserbo sulla sua vita privata.