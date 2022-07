Renato Zero, lo straziante lutto per l’improvvisa perdita. Troppo giovane per lasciarci

Renato Zero sta vivendo un momento di terribile dolore per la perdita di una cara amica e collega che ci ha lasciati davvero troppo presto. Il messaggio è commovente.

Uno dei cantanti e artisti più amati del nostro paese sta vivendo dei momenti di profondo dolore e tristezza per la scomparsa di una persona importante, un lutto terribile quello che sta affrontando proprio in questi giorni Renato Zero.

Il famoso cantante, dopo un momento di profondo raccoglimento ha deciso di condividere la notizia e una sua dedica speciale alla sua amica proprio attraverso i suoi canali social, un decesso devastante avvenuto il primo giorno di luglio, che si è portato via una donna di appena cinquantanove anni, la notizia della tragica scomparsa è arrivata tramite il profilo Facebook dell’amica cantante e produttrice discografica Giovanna Nocetti.

A lasciarci è stata un’artista italiana conosciuta nel nostro Paese, Irene Fargo, dalle notizie trapelate sembrerebbe che la donna fosse ormai malata da tempo, una perdita davvero dolorosa per moltissime persone dello spettacolo che con lei hanno scritto alcune pagine della storia della musica italiana.

Infatti proprio la Fargo ha regalato al pubblico alcuni brani indimenticabili e dal successo incredibile, il suo esordio risale al 1989 con la partecipazione al Festival di Castrocaro, ma sono i due anni successivi che la portano al grande successo con la partecipazione a Festival di Sanremo, nel 1991 arrivando seconda tra le nuove proposte con il brano “La donna di Ibsen”.

Nel 1992, dopo alcuni successi torna a Sanremo tra le nuove proposte e arriva nuovamente seconda con il brano “Come una Turandot”. Il suo undicesimo ed ultimo album risale al 2016, intitolato “Il cuore fa”.

Una carriera meravigliosa che le ha regalato grandi soddisfazioni, ma quel brutto male le ha strappato gli ultimi anni di vita e l’ha portata via troppo presto, molti gli amici che si sono stretti nel dolore, tra questi proprio Renato Zero che ha condiviso un post davvero commovente in sua memoria che racchiude la grande stima e affetto che prova per la Fargo.

Così scrive, “Cara Irene, so che sei andata via. Il mondo è più vuoto e triste adesso. Ma dove andrai ci sarà sole sempre. Tante anime immacolate come la tua che ti accoglieranno. Tu da lì potrai vederci e magari alleviarci il dolore della tua assenza”.

Un messaggio delicato, profondo e commovente accompagnato da una bellissima immagine in bianco e nero della compianta cantante, a chiudere la dedica una frase che arriva dritta come un pugno nello stomaco, “Io ti penserò e farò in modo che la mia musica ti arrivi e ti tenga compagnia! Arrivederci tesoro. Renato”.

Renato sta vivendo un profondo dolore per la perdita della cara amica e collega, con lei proprio nel 2012 aveva partecipato al festival delle Isole Tremiti “Il mare e le stelle” insieme a Lucio Dalla, Gigi D’Alessio.