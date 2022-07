Lutto Eleonora Daniele, “Ti avrebbe amata moltissimo…” un dolore indescrivibile

Un terribile lutto quello affrontato dalla conduttrice televisiva Eleonora Daniele, una perdita così grande che la stessa ammette di non poter superare.

Eleonora Daniele è tra le conduttrici più apprezzate del panorama televisivo italiano, nel tempo si è fatta conoscere proprio per la sua grande professionalità e quel modo sempre elegante e delicato di intervistare i suoi ospiti a Uno Mattina senza mai essere invadente. Una dote che le ha portato grandi soddisfazioni e il consenso del pubblico su larga scala.

Eleonora ha davvero fatto una gavetta importante nella sua carriera, ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo del piccolo schermo partecipando al programma La sai l’ultima come valletta, in quell’occasione è stata notata più dagli addetti ai lavori che del grande pubblico, questo perché non aveva avuto molto modo di fare prova del suo talento.

In seguito la grande notorietà è arrivata grazie alla partecipazione alla seconda edizione del Grande Fratello che si è svolta nel 2001, quando ancora il format era completamente diverso da quello che conosciamo oggi ed era ancora un’assoluta novità. I concorrenti che entravano dalla porta rossa erano dei perfetti sconosciuti e ne uscivano come delle vere star, un esperimento sociale davvero curioso.

La Daniele fin da subito aveva conquistato il cuore degli italiani con il suo carattere gentile e la sua bellezza incredibile, tanto che era rimasta fino alla decima puntata, che per il tempo era moltissimo tempo visto che le puntate totali erano state in tutto 14.

Nel corso della sua vita professionale Eleonora ha avuto grandi soddisfazioni e una carriera invidiabile, ma nella sua vita provata ha dovuto affrontare alcune situazioni davvero devastanti, uno su tutti un dramma che le ha cambiato la vita per sempre.

Il dramma che ha stravolto la vita di Eleonora Daniele

Eleonora è conosciuta al grande pubblico anche per aver preso parte a progetti di successo televisivi, come le fiction La Squadra, Un posto al sole, Diritto di difesa e Carabinieri, anche dal punto di vista dell’amore Eleonora ha trovato la felicità a fianco del compagno, adesso marito Giulio Tassoni dopo sedici anni di fidanzamento hanno deciso di sposarsi.

Insomma sembrerebbe che nella vita della Daniele sia tutto spendente, purtroppo invece porta nel cuore un dolore profondo, la perdita del fratello. La famosa conduttrice televisiva ha deciso di raccontare questo dramma durante una intervista a Domenica In, nel suo racconto si capisce quando grande è il dolore provato e quanto sia qualcosa che si porterà dentro per sempre.

La stessa racconta, “Quando hai una grande sofferenza hai più sensibilità per raccontare quella degli altri e tu hai vissuto un momento difficile. C’è stato un momento della mia vita che mi ha cambiato profondamente ed è la perdita di Luigi, mio fratello, autistico”.

Poi la donna prosegue, “Quando lui se n’è andato, quattro anni fa, per me è cambiato tutto. È come se si fosse fermato il tempo e se io fossi rimasta senza vita. Possono passare i giorni, gli anni, ma un amore così grande non può passare mai”.

Un dolore davvero immenso quello che vive nel cuore di Eleonora, tanto grande da aver sentito la necessità di trovare un mezzo per riuscire ad alleviare un po’ la sofferenza, così ha riportato tutto in un libro, “Quando ti guardo negli occhi”, la stessa racconta di averlo scritto per la figlia Carlotta.

Proprio tra le pagine, in una lettera scrive un pensiero dolcissimo e allo stesso tempo molto commovente, “Ti avrebbe amata moltissimo, con i suoi tempi, dopo averti studiata e con i suoi modi, che ti avrebbero fatta sentire speciale”.