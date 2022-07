La star di Uomini e Donne rivela il terribile male, “mi è crollato il mondo addosso”

Una delle star di Uomini e Donne ha deciso di raccontare il terribile dramma che ha dovuto affrontare quando ha scoperto di avere un tumore.

Uno dei programmi di Mediaset che negli anni ha dimostrato di avere una forza tutta sua, come un motore interno scatenante capace di passare attraverso gli anni e rimanere sempre forte è proprio Uomini e Donne, ma ovviamente questo enorme successo non è un caso.

Proprio la padrona di casa Maria De Filippi è punto centrale di questa macchina, negli anni ha rivoluzionato il forum adattandolo alla società che stava cambiando e continuando a farlo evolvere per assecondare i gusti del pubblico, inoltre fattore fondamentale è la scelta dei protagonisti che prendono parte giornalmente alla kermesse.

Uomini e Donne è un programma pomeridiano, una fascia oraria che in diverse occasioni ha trovato un muro difficile da scavalcare, ma il format non sente questo peso, tanto che è a oggi uno dei più amati.

Le persone si affezionano ai tronisti, corteggiatori, dame e cavalieri proprio perché in diverse occasioni ci si ritrovano, il programma è fatto da persone vere, con storie vere che decidono di portare sul piccolo schermo, così non è difficile entrare in empatica con tanti di loro, con alcuni più di altri.

Abbiamo riso, abbiamo pianti, ci siamo scaldati per alcune discussioni furibonde o per brucianti delusioni d’amore e, ovviamente, abbiamo gioito quando abbiamo visto sbocciare il vero amore, insomma Uomini e Donne piace perché rispecchia una parte di vita vera di tutti noi.

Tra i tanti protagonisti che sono passati negli studi di Mediaset ce ne sono alcuni che sono rimasti nel cuore degli spettatori anche una volta finito il loro percorso, così grazie all’avvento dei social è diventato più semplice poter continuare a seguire privatamente i propri beniamini attraverso i loro canali Instagram ufficiali.

Dall’altra parte, proprio alcuni dei fortunati protagonisti che hanno preso parte alla trasmissione sono poi diventati delle vere personalità di spicco del mondo dell’intrattenimento, costruendosi una carriera non male.

La le troniste che ne tempo hanno saputo conquistare l’affetto del pubblico sicuramente in molti si ricorderanno di Teresa Cilia, una bellissima ragazza con un carattere forte e deciso e un carisma invidiabile, durante il suo percorso ha trovato l’amore, la sua scelta è ricaduta sul corteggiatore Salvatore Di Carlo con il quale ancora oggi mantiene una relazione stabile e ha costruito una famiglia.

Per quando la sua vita sembri una favola d’amore, Teresa Cilia si è trovata ad affrontare una situazione drammatica, la malattia è entrata nella sua vita come un tornado.

Teresa Cilia la devastante malattia e la paura

Proprio durante una toccante intervista Teresa Cilia ha deciso di confessare una parte della sua vita davvero delicata, un terribile male è entrato nella sua vita condizionandola.

La Cilia ha deciso di parlare raccontando la drammatica situazione spiegano la gravità di quello che le stava succedendo, compresa la paura di ricevere una notizia del genere. Così inizia a raccontare, “Quando mi hanno detto che avevo un tumore mi è crollato il mondo addosso, anche perché i dottori sono stati chiari. Hanno detto che, per guarire, avrei dovuto operarmi e c’era il rischio che dovessero asportarmi l’utero e diventassi sterile”.

Una notizia agghiacciante che ha lasciato la donna completamente frastornata, dopo un primo momento di stordimento legittimo, Teresa ha deciso di combattere con tutta se stessa contro questa terribile malattia.

Si è sottoposta, come da indicazione medica, a tre cicli di chemioterapia, in seguito ha subito un’operazione delicata dalla quale però si è ripresa completamente ed è guarita.