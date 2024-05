Stranger Things 5, Attenzione!! Aggiornamenti sul finale di stagione: ecco quando esce | Tutto quello che devi sapere

Ecco gli ultimi aggiornamenti su Stranger Things 5, l’attesissimo finale di stagione si sta facendo attendere, ecco quando lo potremo vedere.

Stranger Things è una serie televisiva statunitense prodotta dai fratelli Matt e Ross Duffer che abbraccia diversi generi come, ad esempio, horror, fantascienza, avventura e romantico e che riesce ad intrattenere milioni di telespettatori grazie ai numerosi ed incredibili colpi di scena e alle pazzesche avventure che i protagonisti devono affrontare.

La serie tv è sbarcata sulla piattaforma streaming Netflix nel 2016 e nel 2022 abbiamo assistito al finale della quarta stagione. Da lì in poi sono emersi vari rumor riguardanti una quinta stagione, sulla sua data di uscita e sulla sua trama. Finora non si hanno avute certezze che riguardassero la quinta stagione ma pare proprio che la situazione sia cambiata.

La quarta stagione di Stranger Things è stata non solo la stagione più seguita ma anche quella con gli episodi più lunghi di sempre. Infatti, le 9 puntate con durata minima di un’ora sono state divise in sue parti: nella prima parte abbiamo avuto in blocco gli episodi dal primo al settimo e nella seconda parte le puntate 8 e 9 hanno rappresentato il finale di stagione.

**ATTENZIONE SPOILER**

Per la maggior parte del tempo della quarta stagione, abbiamo scoperto la vera identità di Vecna e negli ultimi due episodi i giovani protagonisti si sono visti costretti ad affrontare questo temibile nemico. Nella prima parte di Stranger Things 4, Hopper, Joyce e Murray sono rimasti in Russia a combattere in una prigione piena zeppa di Demogorgoni mentre Eleven ha ritrovato il Dottor Brenner che vuole farle riavere i suoi poteri per sconfiggere Vecna.

La quinta stagione chiuderà il cerchio

Nel frattempo, Steven, Nancy, Robin, Lucas, Max, Dustin, Eric ed Eddie si preparano ad andare nel Sottosopra per combattere Vecna mentre Mike, Will, Jonathan e Argile sono riusciti a trovare le coordinate del portare nel deserto che conduce al laboratorio segreto dove si trova Eleven. Dopo ore di battaglie all’ultimo sangue e perdite di compagni più o meno irrimediabili, i ragazzi riescono a riunirsi a Hawkins.

La quinta stagione di Stranger Things si ripromette di avere come ambientazione, almeno per il 90% del totale, la città di Hawkins, in Indiana. Dal momento che la quarta stagione ha visto i protagonisti sparsi in varie località del mondo, la volontà dei fratelli Duffer per la quinta stagione è quella di lasciarli tutti in città. Inoltre, Matt e Ross Duffer hanno anche affermato che la quinta stagione si incentrerà maggiormente su Will Bayers.

Stranger Things 5, data di uscita

Grazie ad alcuni post pubblicati su X, sappiamo che le riprese della quinta stagione sono iniziate proprio ad aprile 2024 e che la nuova stagione avrà 8 episodi di cui il primo si intitolerà The Crawl. Inoltre, la quinta stagione della serie tv sarà anche l’ultima e questo si sa già dalla fine della quarta e i suoi episodi non saranno tanto lunghi quanto quelli dell’ultima stagione.

La data di uscita della quinta stagione di Stranger Things non è prevista per il 2024 a causa degli enormi ritardi dovuti ai numerosi scioperi che sono successi ad Hollywood qualche tempo addietro. Tuttavia, pur non conoscendo la data precisa di rilascio sappiamo che Stranger Things 5 uscirà, con molta probabilità, verso la metà del 2025 e vedrà la stragrande maggioranza dei protagonisti fare il loro ritorno.