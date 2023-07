Serie TV Stranger Things 5: un personaggio della seconda stagione potrebbe ritornare | Anticipazioni Di Noemi Didonna - 7

Il celebre show di Netflix Stranger Things sta per giungere alla sua fine: la quinta parte potrebbe riportare un personaggio controverso.

L’attesa per l’ultimo capitolo della serie più di successo di Netflix sta per finire e gli spoiler continuano a rincorrersi: i fan non vedono letteralmente l’ora di scoprire quale sarà l’epilogo per i protagonisti di Stranger Things, prima giovani ragazzi ingenui ora veri e propri eroi di una storia incredibile. Gli autori dello show, di recente, hanno concesso agli appassionati quelli che potrebbero essere considerati dei piccoli spoiler.

Ci sarebbe, infatti, una connessione davvero profonda tra la quinta stagione in arrivo e la seconda stagione della serie che per molti è la parte più debole di Stranger Things ma che in realtà in questo caso si rivelerebbe assolutamente profetica. In effetti, gli ideatori dello show hanno sfruttato Twitter per comunicare qualcosa di inaspettato proprio ai fanatici della serie.

Hanno consigliato loro di fare un importante rewatch del secondo capitolo troppo spesso sottovalutato da critica e pubblico. Questo invito è stato visto dagli spettatori come una sorte di messaggio nascosto da decifrare a testimonianza di una possibile connessione tra la seconda e la quinta stagione. Ma soprattutto un personaggio particolarmente controverso potrebbe ritornare in voga sempre seguendo alcune teorie dei fan.

Il personaggio in questione è a questo punto Kali interpretata da Linnea Berthelsen soprannominata anche Eight. L’unica apparizione di Eight risale appunto alla stagione 2 nell’episodio 7 inititolato “The Lost Sister” ma la sua trama non ha mai avuto una conclusione e ancora molte cose verrebero spiegate sul suo conto. Nella quinta stagione, quindi, sarebbe il momento perfetto per capire qualcosa in più sul suo ruolo.

I punti in sospeso per la storia di Khali

Questa connessione tra le stagioni è provata anche dal fatto che in quella precedente gli autori hanno rivelato informazioni sugli esperimenti condotti sui bambini nell’Hawkings Lab, contesto nel quale si sviluppa anche la storia di Kali. Nuovi dubbi sul suo passato, infatti, iniziano a sorgere soprattutto in merito a se e come Kali è riuscita a uscire viva dal massacro del laboratorio, mostrato nella stagione 5. In più, i flashback riguardanti gli episodi di bullismo subiti da Eleven da parte degli altri bambini possono far luce sul reale rapporto tra Kali e Eleven.

In effetti, l’episodio The Lost Sister accolto come particolarmente deludente e poco connesso con la trama principale a distanza di qualche anno e due stagioni dopo assume tutt’altro significato. Le parole di Kali verso Eleven che la invitavano ad usare quella rabbia nascosta della cui forza non ne è ancora consapevola erano una prefigurazione di quelle stesse parole usate da Vecna proprio nei confronti del personaggio interpretato da Milly Bobby Brown. Ora i fan hanno una conoscenza ben più ampia del laboratorio, del Sottosopra e di Vecna e questo è un’ottima base per svillupare una trama già in erba nell’ultima stagione.

Il possibile ruolo di Kali nel futuro di Stranger Things

Stranger Things si prepara alla conclusione definitiva ed i fan aspettano con ansia che questa possa essere il più spettacolare e corente possibile per non essere delusi dal grande show che la serie è stata. Riportare il personaggio di Kali nella narrazione è però un’arma a doppio taglio: potrebbe, infatti, non rendere giustizia alle premesse della sua storia ed esaurire così la sua forza comunicativa ma allo stesso tempo se usata in maniera corretta Kali è un’arma in più per i protagonisti di Stranger Things.

Nella battaglia finale con Vecna Kali può diventare effettivamente una figura determinante per la vittoria date le sue incredibili abilità. Infatti, Mike e Nancy sebbene intraprendenti non hanno poteri soprannaturali mentre la connessione di Will con il Sottosopra si è rivelata più dannosa che altro nel corso della serie. Nel finale di stagione, intanto, anche Max è K.O. in quanto in coma: insomma, l’elemento Kali non può che far aumentare la tensione e l’appeal di questa già fortunata serie, soprattutto se per una qualche ragione la ragazza passasse con sorpresa dal lato dei nemici.