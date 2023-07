Serie TV Virgin River 5: abbiamo la conferma della data di uscita e alcune immagini in anteprima Di Elisa Sirtori - 11

Finalmente abbiamo la conferma della data di uscita della quinta stagione di Virgin River e non è l’unica novità che scopriamo.

Dopo mesi di attesa finalmente Netflix ha comunicato quando potremo vedere la quinta stagione di Virgin River sulla piattaforma e oltre a darci questa bella notizia ha anche svelato che questa stagione sarà divisa in due parti.

Una prassi dello streamer che ultimamente sta andando per la maggiore, adesso anche il drama romantico avrà l’onore di sperimentare questa nuova tipologia di rilascio, che è sicuramente meglio di un episodio a settimana, ma per gli amanti del binge watching resta comunque una sofferenza.

Insieme alle due date di uscita della quinta stagione, abbiamo anche potuto vedere le nuove immagini in anteprima, questa serie è stata una dei più grandi successi della piattaforma anche se, a differenza di molte altre, non ha fatto così tanto rumore.

Netflix ha sempre premiato i suoi prodotti di maggior successo, anche se in qualche caso alcuni errori li ha commessi (vedi “Chiamatemi Anna”), e nel caso di Virgin River non solo ha dato conferma delle date del quinto attesissimo capitolo, ma l’ha già confermata per una sesta stagione molto prima dell’uscita di quest’ultima.

Data di uscita di Virgin River 5

Ma arriviamo al nucleo della questione, Virgin River 5 arriverà su Netflix con la sua prima metà appena faremo ritorno dalle vacanze estive, infatti debutterà il 7 settembre con 10 episodi, mentre la seconda parte arriverà con il 30 di novembre con 2 episodi a tema Natale.

Quello che possiamo aspettarci da questa nuova stagione sono diversi fatti sconvolgenti, come una separazione inaspettata, un addio straziante, un processo in tribunale e un terribile incendio che unisce e al contempo divide alcune città. Al cast si aggiungerà anche l’attrice Kandyse McClure, anche se per adesso non si sa ancora che ruolo coprirà.

Cosa succederà in Virgin River 5

Abbiamo chiuso la quarta stagione di Virgin River con diversi cliffhanger che sono stati riaperti con le anteprime degli episodi in arrivo, si parlerà sicuramente dei problemi legati alla maternità di Mel, si vedrà costretta a fare delle scelte importanti. Intanto Jack affronta i suoi demoni sperando di riuscire a dimostrare quanto vale a Mel.

Anche Doc e Hope si sforzano di ritrovare la pace affrontando le loro difficoltà, non sarà una stagione facile e ci saranno diversi ostacoli da superare. Insieme ai personaggi ormai iconici troveremo anche Benjamin Hollingsworth nel ruolo di Brady, Zibby Allen nel ruolo di Brie, Sarah Dugdale nel ruolo di Lizzie, Marco Grazzini nel ruolo di Mike, Mark Ghanimé nel ruolo di Cameron e Kai Bradbury nel ruolo di Denny. Aspettiamo il 7 per sapere così succederà.