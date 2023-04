Virgin River 5 rischia un grosso errore, quel personaggio cambierà tutto

Virgin River potrebbe introdurre un nuovo personaggio finora soltanto menzionato e che causerebbe molti guai.

Dal suo debutto nel 2019 Virgin River ha percorso ormai quattro stagioni e si appresta a rilasciare al pubblico la quinta. Nonostante la mancanza di una data ufficiale infatti, le riprese per la Stagione 5 di Virgin River si sono concluse a novembre dello scorso anno e, basandoci sul trend distributivo della serie finora, è solo ragionevole aspettarci che i nuovi episodi arriveranno entro il 2023.

Questa stagione sarà la prima dopo il cambio al timone. Il ruolo di showrunner è passato da Sue Tenney, creatrice e sceneggiatrice di Virgin River, a Patrick Sean Smith, anch’egli sceneggiatore, creatore di Greek – La confraternita e produttore di Chasing Life. In un’intervista Smith ha instillato il dubbio che un personaggio finora solo menzionato potrebbe comparire nella quinta stagione, ma chi è?

La quinta stagione potrebbe introdurre la ex moglie di Jack, Mandy

Virgin River parla di Mel Monroe, una infermiera che si trasferisce a Virgin River, California, dopo la morte del marito nel tentativo di iniziare una nuova vita. Nel processo di guarigione di Mel entra a far parte Jack Sheridan, un ex marine e gestore di un bar. I due sono il fulcro principale della serie e il loro rapporto ha attraversato molte sfide finora. Il matrimonio passato di Jack è stato solo menzionato qualche volta e marchiato come un qualcosa di ormai superato, ma la quinta stagione potrebbe farlo dubitare di queste parole.

È già avvenuto che alcune figure della vita personale di Jack arrivassero a Virgin River e scuotessero l’equilibrio esistente: la sorella Brie compare dalla terza stagione, e successivamente anche i suoi genitori sono arrivati a Virgin River. Non è quindi assurdo pensare che gli scrittori vogliano introdurre Mandy per causare ulteriore trambusto nella drammatica vita sentimentale dei nostri protagonisti.

L’indizio incriminato di Smith

Patrick Sean Smith non è stato di certo esplicito e non ha né confermato né smentito la domanda che gli è stata posta. Quando gli è stato chiesto se Mandy sarebbe mai apparsa in Virgin River, Smith ha risposto: “Vi direi di guardare la quinta stagione per vedere se Mandy comparirà”. Per quanto esiguo, questo piccolo indizio potrebbe anticipare la storyline principale della Stagione 5. Ci immaginiamo infatti che se Mandy dovesse effettivamente apparire, questa sarebbe al centro delle dinamiche che si andrebbero a creare.

Con la rassicurazione da parte di Jack che il suo matrimonio con Mandy appartiene ormai al passato, è anche possibile che lo showrunner stesse semplicemente facendo il gioco della promozione e che Mandy non ci sarà. Il drama a Virgin River è comunque già abbastanza in forze senza l’aggiunta di questo personaggio dal passato e la nuova stagione non ne avrebbe bisogno.