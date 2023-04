Il Paradiso delle signore 7: colpo di scena tra Gemma e Marco | Tutte le anticipazioni

Le sorprese e tutto quello che ci aspetta sulla soap opera a partire dal 17 aprile.

Il Paradiso delle signore, ispirata al romanzo Al paradiso delle signore di Émile Zola, è una soap opera ambientata a Milano tra il 1950 e il 1960, dove è esistito realmente un negozio chiamato Paradiso delle signore, che dà il nome alla serie.

Nata come serie televisiva, diretta da Monica Vullo, divenuta in seguito una soap opera con la regia di Isabella Leoni, ha avuto sin da subito un grande successo: a partire dalla prima uscita su Rai 1 nel 2015 è, infatti, tutt’ora in corso, contando addirittura 7 stagioni.

Racconta la storia della giovane Teresa Iorio che, dopo aver deciso di trasferirsi a Milano dal suo paese di provenienza, lasciando il fidanzato scelto per lei dalla famiglia, inizia a lavorare nel negozio di abbigliamento dello zio Vincenzo. Da qui hanno inizio una serie di peripezie intricate che riguardano soprattutto la sfera sentimentale.

Siamo allora tutti impazienti di conoscere gli ultimi dettagli che troveremo nelle prossime puntate. Gli episodi, che ci aspettano dal 17 al 21 aprile, promettono di essere ricchissimi di colpi di scena che non vediamo l’ora di scoprire.

Cosa succederà nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore?

In attesa dell’andata in onda delle nuove puntate della soap opera Il Paradiso delle Signore, ecco che arrivano le novità più eccitanti che coinvolgono i vari protagonisti e in particolare tre di loro.

Ormai ci siamo affezionati a ognuno dei personaggi e non possiamo fare a meno di voler conoscere le prossime avventure che affronteranno, belle o drammatiche che siano. Siete curiosi di scoprire cosa succederà? Ve lo sveliamo noi.

Cosa accadrà ai nostri protagonisti preferiti?

In primo luogo, risaltano gli episodi che vedono come protagonista Marco, il quale, tornato definitivamente nella città, si vedrà costretto ad affrontare una novità incombente che stravolgerà la sua vita e che riguarda la sua ex Gemma. La donna, infatti, nonostante Marco sia tornato in via definitiva, non gli ha ancora svelato di portare in grembo il suo bambino.

L’altro personaggio su cui si concentrerà la serie è Matilde che ha preso l’importante decisione di scavare più a fondo su ciò che ha causato scompiglio nella sua famiglia, e cioè, in particolare, sull’incendio al mobilificio. Cosa resta da fare con queste premesse? Aspettiamo con ansia il ritorno degli episodi su Rai 1, previsti a partire dal 17 aprile, come al solito, dal lunedì al venerdì alle 16, per vedere cosa succederà!