Il paradiso delle signore, ecco com’è Clara fuori dal set: irriconoscibile| FOTO

Nella fiction di Rai1 gli attori sono vestiti con abiti d’epoca, ma come sono nella realtà? Scopriamo il vero look di Clara.

Il paradiso delle signore è una delle fiction italiane più seguite ed amate nell’ultimo periodo dal pubblico del Bel Paese. Ogni pomeriggio, Rai1 conquista una grossa fetta di share grazie alle storie intriganti e sorprendenti che vedono come protagonisti i personaggi del paradiso delle signore.

Dal momento che la fiction è ambientata negli anni ’50 e ’60 in una Milano del tutto diversa da quella di oggi, anche l’abbigliamento e le pettinature degli attori sono contestualizzate. Quindi, i personaggi portano vestiti dell’epoca e si acconciano i capelli come si faceva in quel periodo.

Tra i telespettatori, in molti si sono chiesti come sono in realtà gli attori che interpretano i personaggi della serie televisiva. La curiosità è scoprire come si vestono, si pettinano e si truccano le donne e gli uomini della fiction quando sono fuori dal set.

Grazie ai social media questa curiosità può essere soddisfatta, perché basta cercare i profili degli attori per scoprire come sono i loro look nella vita di tutti i giorni. In particolare, il look che più si allontana da quello della fiction è quello di Elvira Camarrone, interprete del personaggio della Venere Clara.

Elvira Camarrone alias Clara

Elvira Camarrone è una delle ultime attrici entrate a far parte del cast del paradiso delle signore, tra la sesta e la settima stagione. Insieme a Maria e Irene, Clara ha saputo conquistare in breve tempo il cuore dei telespettatori italiani.

La sua storia tiene incollati al piccolo schermo gli italiani, che ammirano l’attrice in tutta la sua bellezza antiquata in perfetto stile anni ’60. Ma la domanda è di rigore, ovvero com’è in realtà Elvira? Il suo look è esattamente il contrario di quello che sfoggia durante le riprese della fiction.

Il look di Clara ai giorni nostri

Elvira Camarrone, nel suo quotidiano, sfoggia look molto casual e comodi adatti ad una ventenne. Infatti, i suoi scatti social mostrano una ragazzina con un vestitino, una camicetta oppure in jeans e felpa, con capellino con la visiera e capelli sciolti. Per quanto riguarda il trucco, nella realtà ne usa veramente poco, marcare troppo la mano.

Aspetto decisamente diverso da quello che vediamo durante le riprese del paradiso delle signore, dove Clara indossa un tubino verde ed è pettinata con una coda di cavallo alta e vaporosa, con un trucco che ben delinea i suoi lineamenti. Insomma, i look degli attori del paradiso delle signore è decisamente agli antipodi rispetto a quello del quotidiano.