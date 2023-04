Divorzio Ilary Blasi e Francesco Totti: lui sbattuto fuori di casa | Lei avanza richieste assurde

La battaglia legale tra Ilary Blasi e Totti continua a tingersi di polemiche: tra richieste esorbitanti e cambi di serratura.

Non c’è alcuna ombra di pace tra Francesco Totti e Ilary Blasi. I due stanno portando avanti una battaglia legale all’ultimo respiro, entrambi desiderosi di ottenere quello che vogliono. In questa occasione, proprio la Blasi sembra avanzare delle richieste assurde ma la sue pretese stanno trovando un blocco da parte dell’ex calciatore.

Da quando la coppia più amata dello spettacolo ha annunciato il divorzio nel luglio 2022 ogni giorno le pagine gossip si tingono di nuovi dettagli su questa discussa separazione. I due non avrebbero ancora raggiunto un accordo pacifico sia sulla divisione dell’enorme patrimonio che sui termini di custodia dei loro tre figli.

Al centro del clamore mediatico ora c’è una proposta di mantenimento da parte della Blasi che raggiungerebbe una cifra davvero incredibile. La risposta di Totti e dei suoi avvocati non si è fatta attendere ma nessuno pare avere voglia di trovare una punto d’incontro.

In effetti, Ilary e Francesco non potrebbero essere più lontani di così, ognuno con nuove relazioni e vite radicalmente cambiate. Il passato è alle spalle, ma entrambi continuano a portare avanti le loro rivendicazioni in questa insensata guerra all’ultimo sgarro.

Le cifre richieste da Ilary Blasi

Il Corriere dell Sera ha pubblicato le cifre di mantenimento proposte dall’entourage di Francesco Totti. Si aggirerebbero intorno ai 12 e 15 mila euro mensili da destinare esclusivamente ai tre figli: Christian, Chanel e Isabel. La Blasi, però, a fronte di questa proposta avrebbe prontamente fatto una controproposta aumentando la posta in palio e considerando quasi irrisoria la somma pensata.

A quanto pare, Ilary avrebbe chiesto ben 20 mila euro al mese per i figli, unici destinatari del soldi del pupone. Questo perché la Blasi di certo non ha bisogno di denaro dato il suo contratto milionario con Mediaset e con l’Isola dei Famosi. Il suo patrimonio, stando ad alcuni rumors che girano, supererebbe addirittura quello di Totti.

Francesco Totti sbattuto di casa

Insomma, c’è da capire ora se Francesco abbia intenzione di assecondare Ilary o come fatto fino ad adesso continuare ad opporre resistenza. Intanto, Ilary Blasi avrebbe cambiato la serratura della loro enorme casa all’Eur e quindi Francesco sarebbe costretto a suonare il campanello per andare a trovare i suoi figli.

Cacciato fuori di casa definitivamente, Totti non sarebbe per nulla contento della vicinanza tra Ilary e Bastian e che l’imprenditore svizzero si possa stanziare proprio nella sua abitazione all’Eur. D’altronde, però, lui stesso ha per primo rinunciato alla sua vita familiare quando poco più di un anno fa si è innamorato di Noemi, la sua attuale compagna con la quale qualche mese addietro ha deciso di trasferirsi in un meraviglioso attico a Roma Nord.