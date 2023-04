Uomini e Donne: avvocato in studio, per Gemma sono guai | È accaduto di tutto

Disastro in studio a Uomini e Donne: è arrivato persino un avvocato! Ma cosa è accaduto negli studi di Mediaset?

A Uomini e Donne succede proprio di tutto: arrivano persino gli avvocati in studio! In una delle ultime puntate è accaduto l’impensabile e il pubblico è rimasto a bocca aperta. Nessuno se lo sarebbe mai aspettato, tanto che se ne parla ancora sui social a distanza di giorni dall’incredibile puntata.

Il programma è diventato ormai uno dei più longevi della televisione italiana: il format va in onda dal 1996, sempre con la sapiente conduzione di Maria De Filippi. In pochi lo sanno, ma la trasmissione è nata come la “versione adulta” di Amici che inizialmente era un talk show. All’inizio il programma Era uno spazio in cui una coppia poteva raccontare la propria storia e parlarne col pubblico.

Il vero cambiamento c’è stato nel 2001 quando il format è stato rinnovato e si è trasformato nella versione che conosciamo molto bene, ovvero un programma di incontri in cui tronisti e troniste accolgono corteggiatori e corteggiatrici per conoscersi e provare a trovare la propria anima gemella.

Tra i protagonisti del programma, oltre ovviamente alla conduttrice, ci sono gli opinionisti storici Tina Cipollari e Gianni Sperti, insieme a Tinì Cansino. Senza di loro il programma non sarebbe la stessa cosa. La trasmissione è un momento per gli spettatori per staccare la testa e godersi qualche momento di leggerezza.

Povera Gemma!

Oltre agli amati opinionisti ci sono anche dame e cavalieri, troniste e tronisti che intrattengono il pubblico ormai da diverso tempo. I telespettatori sono interessati alle vicende dei partecipanti e a scoprire se troveranno l’amore. Non mancano ovviamente gli scandali, i tradimenti e i litigi.

Uno dei personaggi più amati è di certo Gemma Galgani, dama del trono over. Purtroppo per lei le cose sono finite male con Silvio, il cavaliere romagnolo: lui non le ha più risposto al telefono e i due non sono riusciti a chiarirsi. La povera Gemma è scoppiata in un pianto disperato in trasmissione.

Uomini e Donne: arriva l’avvocato

Nel corso della stessa puntata è successa un’altra cosa che sta facendo tanto discutere i telespettatori. Armando ha provato a convincere Silvio a dare una seconda possibilità a Gemma, o almeno darle la possibilità di chiarirsi, ma non c’è stato verso di convincerlo e i due hanno anche discusso.

Il botta e risposta è continuato per un po’, poi gli animi si sono calmati. Ma ecco la sorpresa: per Armando in studio è arrivata una bellissima avvocatessa dagli occhi chiari. La nuova dama si è presentata ad Armando: nella vita fa l’avvocato penalista ed è interessata a conoscere l’uomo. Armando dovrà fare attenzione a non farla arrabbiare!