Addio a Paolo Bonolis: Sonia Bruganelli in crisi dopo la fine del Grande Fratello

Sonia Bruganelli si lascia andare a delle dichiarazioni assurde sul suo matrimonio con Paolo Bonolis. In mezzo c’è anche il Grande Fratello Vip!

Grande Fratello Vip è finito da poco più di una settimana ma i vipponi e i protagonisti di questa edizione molto particolare continuano a far parlare di loro. In primis, seguitissimi sui social ci sono i cosiddetti Donnalisi, la coppia formata da Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria i quali con i loro alti e bassi hanno monopolizzato le puntate.

Anche Sonia Bruganelli, opinionista ufficiale del programma alla sua seconda edizione non ha potuto fare a meno di commentare questa relazione davvero intensa dando spesso consigli ad entrambi o addirittura ammonendoli.

Proprio la Bruganelli si è lasciata andare a delle confessioni circa il suo futuro al Grande Fratello Vip e a quanto poi questo impegno abbia influito sul matrimonio con Paolo Bonolis. In effetti, questa edizione del GF è stata veramente lunga: durata quasi sette mesi è stata anche caratterizzata da diverse polemiche e dall’ingerenza del patron di Mediaset che ha giudicato lo show troppo trash.

La sua presenza costante nel programma di Signorini ha forse minato il rapporto con suo marito già particolare di suo stando soprattutto ad alcune dichiarazioni fatte proprio ai diretti interessati.

Il futuro di Sonia Bruganelli al GF

Dopo due edizioni da record sembra che la Bruganelli non abbia voglia di continuare a prendere parte al reality più seguito d’Italia ma non per volere del conduttore Alfonso Signorini. L’impegno per questo programma diventa sempre più importante soprattutto per chi come Sonia è coinvolta in diverse altre attività.

Anche Paolo Bonolis sarebbe d’accordo con la decisione di abbandonare il salotto di Mediaset: l’uomo non amerebbe più ascoltare conversazioni sul Grande Fratello in famiglia come se la trasmissione avesse monopolizzato casa Bonolis. “La verità è che con Paolo abbiamo stanze separate perchè lui non vuole più sentire il GF Vip”, ha confessato in maniera onesta l’opinionista durante un’intervista.

Le parole di Sonia sul clima in studio

Nonostante le difficoltà di portare a termine uno show costante dopo così tanti mesi la Bruganelli si è dichiarata soddisfatta del lavoro svolto ma soprattutto della serenità che si è creata in studio con la sua compagna di viaggio e di lavoro, la cantante Orietta Berti.

Con la donna, Sonia ha instaurato subito un feeling come dimostrato da queste parole: Il clima in studio con lei è più sereno […] È stata un’edizione meno impegnativa della prima” in riferimento ai problemi avuti in passato con la sua vecchia collega di lavoro, l’ex opinionista Adriana Volpe con la quale il rapporto era particolarmente complesso. Per Sonia, insomma, non c’è modo di cambiare idea ed invita a “fare spazio ai giovani” come la Salemi o Soleil Sorge che potrebbe l’anno prossimo prendere il suo posto a fianco di Signorini.