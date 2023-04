Oroscopo: tanta tristezza per questi segni | Giorni difficili: tenete duro!

Secondo l’oroscopo i prossimi giorni saranno molto duri per questi segni zodiacali; tenete duro e presto passeranno.

Finite le feste è tempo di ritornare alla vita di tutti i giorni e al lavoro. Per qualcuno questo ritorno sarà più traumatico che per altri: ci sono quattro segni che dovranno affrontare alcuni giorni piuttosto tristi e difficoltosi. Niente di cui aver paura, ma il ritorno alla normalità sarà più duro del previsto.

Purtroppo momenti del genere sono comuni e capitano un po’ a chiunque: la ruota della fortuna gira e prima o poi tutti devono affrontare sia momenti negativi che positivi. Vi basterà tenere duro e ricordare che sarà solo un periodo e presto finirà.

La parte difficile è che sarete tentati di vedere tutto nero, senza una via d’uscita, e sarà difficile mantenere il sorriso. Tra ansia, tristezza e malinconia non sarà semplice affrontare le giornate, però dovete pensare che sarà soltanto una settimana e, raggiunto il weekend, potrete finalmente tirare un sospiro di sollievo e godervi i giorni di riposo sapendo che ce l’avete fatta.

Attenti a non prendere scelte sbagliate: cercate di non iniziare nuovi progetti in questi giorni e stare il più tranquilli possibile per evitare di peggiorare la situazione. Guardate sempre avanti e ricordatevi che è solo un periodo passeggero.

Due segni molto sfortunati

Tra i segni più sfortunati di questa settimana c’è lo Scorpione: purtroppo per i nati sotto questa costellazione i prossimi saranno giorni di forte stress e dovrete fare ricorso a tutte le vostre forze per superarli. Alcune persone, anche molto vicine a voi, cercheranno di mettervi in difficoltà; non rispondete alle provocazioni e rimanete nella vostra comfort zone.

Brutte giornate anche per il Sagittario: i nati sotto questo segno vivranno giorni di profonda tristezza e malinconia. State attenti a non farvi prendere dallo sconforto e a prendere decisioni di cui potreste pentirvi. Occhio ai problemi sentimentali: saranno quelli più difficili da gestire. Cercate di rimanere calmi e le cose scivoleranno via entro qualche giorno.

Oroscopo: tristezza anche per questi segni

L’oroscopo prevede tanta tristezza anche per il segno dei Gemelli: tanto stress anche per voi. Avete bisogno di staccare un po’ la spina, prendervi del tempo soltanto per voi per curare la vostra anima e rimettervi in carreggiata. Non fatevi vincere dalla paura: mantenete la calma e tutto si risolverà.

Infine, brutte notizie anche per i Pesci: per loro qualche difficoltà economica, quindi attenti alle finanze. La vostra emotività vi caratterizza e in questi giorni esploderà più che mai: cercate di distaccarvi un po’ dai vostri sentimenti e non lasciare che segnino le vostre giornate. Ricordate che questo periodo non è infinito e presto tornerete a sorridere.