Ted Lasso torna in campo | Teaser e data ufficiale della stagione 4: la sfida più difficile

Il coach più amato della tv è pronto a ricominciare: nuova squadra, nuove regole e una missione inaspettata

L’attesa è finita: Ted Lasso si prepara a tornare con una nuova stagione che promette di sorprendere ancora una volta il pubblico. Dopo mesi di indiscrezioni, Apple TV+ ha finalmente svelato il primo teaser trailer ufficiale della quarta stagione, confermando anche la data di uscita. Il ritorno dell’allenatore più ottimista del piccolo schermo è fissato per il 5 agosto 2026, con episodi distribuiti settimanalmente fino al gran finale previsto per il 7 ottobre.

La serie, diventata negli anni un vero fenomeno globale, riparte da un punto di svolta importante. Dopo aver chiuso il suo percorso con la squadra maschile del Richmond, Ted è pronto ad affrontare una nuova avventura che cambierà completamente le dinamiche viste finora, portando la storia verso territori ancora inesplorati.

Una nuova squadra e una sfida completamente diversa

La novità più significativa riguarda proprio la direzione narrativa della stagione. Ted torna in Inghilterra, ma questa volta per allenare una squadra di calcio femminile di seconda divisione. Un cambiamento che rappresenta molto più di una semplice evoluzione sportiva: è una vera e propria sfida personale e professionale per il protagonista, chiamato a reinventarsi ancora una volta.

Il percorso della squadra sarà segnato da crescita, difficoltà e nuove opportunità. Il messaggio centrale resta quello che ha reso celebre la serie: affrontare le sfide con coraggio, anche quando sembrano più grandi di noi. L’idea di “buttarsi senza pensarci troppo” diventa così il filo conduttore di una stagione che punta a esplorare il cambiamento e l’adattamento in un contesto completamente nuovo.

Cast confermato e nuovi volti per il futuro della serie

Accanto a Jason Sudeikis, che torna nei panni di Ted, ritroveremo gran parte del cast storico che ha contribuito al successo della serie. Tra questi Hannah Waddingham, Juno Temple e Brett Goldstein, quest’ultimo coinvolto anche dietro le quinte come sceneggiatore e produttore. A loro si affiancheranno nuovi ingressi, tra cui Tanya Reynolds e Jude Mack, pronti a portare nuove dinamiche e prospettive alla narrazione.

Dal punto di vista produttivo, la serie continua a puntare su una squadra creativa consolidata. Sudeikis lavora ancora insieme a Bill Lawrence, Brendan Hunt e Joe Kelly, mentre l’arrivo di Jack Burditt come produttore esecutivo segna un ulteriore passo nell’evoluzione del progetto. Dopo aver conquistato pubblico e critica, diventando una delle serie più premiate degli ultimi anni con numerosi riconoscimenti agli Emmy, Ted Lasso si prepara a scrivere un nuovo capitolo che punta a mantenere alta l’asticella.

Con una formula che unisce sport, emozione e umanità, la quarta stagione si presenta come un nuovo inizio capace di rinnovare lo spirito della serie senza tradirne l’identità. Il ritorno di Ted non è solo un evento televisivo, ma l’occasione per ritrovare un racconto che continua a parlare di crescita, relazioni e seconde possibilità.