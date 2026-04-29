Euphoria 3 cambia tutto | I nuovi personaggi stravolgono la serie: il lato più oscuro emerge

La nuova stagione amplia il racconto e porta i protagonisti in un mondo molto più pericoloso

La terza stagione di Euphoria segna un passaggio decisivo per la serie, spingendo i protagonisti oltre i confini dell’adolescenza e immergendoli in una realtà adulta molto più complessa. I nuovi episodi, disponibili su Sky e in streaming su NOW, introducono un cambiamento evidente: non è più solo una storia di liceo, ma un racconto che esplora ambizione, potere e sopravvivenza.

Accanto ai volti già noti come Zendaya nel ruolo di Rue e Jacob Elordi in quello di Nate, la stagione introduce una serie di nuovi personaggi destinati a ridefinire completamente gli equilibri. Il salto temporale porta con sé nuove dinamiche, più dure e meno protette, dove ogni scelta ha conseguenze più profonde.

Nuovi volti e un mondo sempre più pericoloso

Tra le novità più rilevanti spicca l’ingresso di Rosalía, che interpreta Magick, una figura carismatica e ambigua legata alla vita notturna. Il suo personaggio rappresenta un ponte tra il mondo adolescenziale e quello adulto, introducendo Rue in un ambiente dominato da regole diverse, dove la sopravvivenza conta più di ogni altra cosa.

Accanto a lei emerge Angel, interpretata da Priscilla Delgado, un personaggio che incarna perfettamente il contrasto tra fragilità e durezza. Il suo rapporto con Rue diventa uno specchio delle possibili evoluzioni della protagonista, mostrando quanto sia facile perdere il controllo in un contesto così estremo. Il loro legame aggiunge profondità emotiva alla stagione, offrendo uno sguardo diretto sulle conseguenze delle scelte sbagliate.

In questo universo si inserisce anche Alamo, interpretato da Adewale Akinnuoye-Agbaje, figura potente e inquietante che gestisce un sistema fatto di denaro, favori e controllo. La sua presenza non è apertamente antagonista, ma esercita un’influenza costante e destabilizzante su Rue, spingendola verso situazioni sempre più difficili da gestire. Al suo fianco troviamo Big Eddy, interpretato da Kadeem Hardison, che assume un ruolo quasi paterno, cercando di guidare la protagonista in un contesto dove le regole sono tutt’altro che chiare.

Il passaggio all’età adulta e le nuove dinamiche di potere

Un altro elemento centrale della stagione è l’ingresso di Sharon Stone nel ruolo di Patricia Lance, una potente produttrice televisiva che introduce un nuovo scenario: quello dell’industria dell’intrattenimento. Attraverso il rapporto con Lexi, la serie esplora temi come ambizione, compromessi e costruzione dell’immagine pubblica, ampliando ulteriormente il proprio raggio narrativo.

Parallelamente, le storie di Nate e Cassie si intrecciano con figure legate al potere economico, come Naz, un magnate disposto a tutto pur di mantenere il controllo. Anche personaggi apparentemente secondari, come Wayne, assumono un ruolo più significativo, incarnando la violenza e l’imprevedibilità del mondo adulto.

Questi nuovi ingressi non sono semplici aggiunte, ma elementi fondamentali per comprendere la direzione della serie. Ogni personaggio rappresenta una possibilità o un rischio, contribuendo a mettere in discussione le certezze dei protagonisti. Euphoria evolve così in un racconto più ampio e stratificato, dove le relazioni diventano sempre più complesse e il confine tra giusto e sbagliato si fa sempre più sfumato.

Con questa stagione, la serie conferma la sua capacità di reinventarsi, spostando il focus verso una fase della vita in cui le scelte pesano di più e le conseguenze sono impossibili da ignorare.