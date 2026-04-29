Verity arriva al cinema | Il trailer svela il thriller con Hathaway e Johnson: il segreto inquietante

Un gioco psicologico tra realtà e menzogna: il nuovo film tratto dal bestseller promette tensione pura

Il 2026 si conferma un anno ricco di progetti per Anne Hathaway, che torna sul grande schermo con Verity, un thriller psicologico destinato a far parlare. Il primo trailer ufficiale ha già acceso l’attenzione del pubblico, mostrando un racconto carico di tensione, costruito su un equilibrio fragile tra percezione e realtà. Al centro della storia c’è un mistero che si insinua lentamente, trasformando ogni dettaglio in un possibile indizio.

Accanto a Hathaway troviamo Dakota Johnson e Josh Hartnett, protagonisti di una vicenda che si sviluppa in un ambiente chiuso e disturbante. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Colleen Hoover, si inserisce in un filone sempre più apprezzato dal pubblico: quello dei thriller psicologici basati su bestseller, capaci di mescolare suspense e introspezione.

Una storia tra scrittura e ossessione

La trama segue Lowen Ashleigh, una scrittrice in difficoltà che riceve un incarico inaspettato: completare una serie di romanzi rimasti incompiuti della celebre autrice Verity Crawford, rimasta incapace di lavorare dopo un misterioso incidente. Per portare a termine il progetto, Lowen si trasferisce nella casa della famiglia Crawford, un luogo che fin da subito appare carico di tensione e segreti.

All’interno dell’abitazione, tra stanze silenziose e dettagli fuori posto, la protagonista scopre un manoscritto incompleto che rivela aspetti oscuri della vita di Verity. Le pagine aprono uno scenario inquietante, sollevando dubbi sulla sanità mentale della scrittrice e su ciò che è realmente accaduto prima dell’incidente. Da quel momento, la linea tra verità e finzione inizia a sfumare, trascinando Lowen in un vortice sempre più ambiguo.

Un thriller psicologico tra atmosfera e ambiguità

Il trailer punta proprio su questa ambiguità, costruendo un’atmosfera sospesa in cui ogni elemento può avere più interpretazioni. La figura di Verity, interpretata da Hathaway, emerge come una presenza quasi spettrale, capace di influenzare la protagonista anche nella sua apparente immobilità. È un gioco sottile di tensione psicologica, in cui lo spettatore è chiamato a mettere in discussione ciò che vede.

Alla regia troviamo Michael Showalter, che dopo lavori di tono diverso sceglie qui un approccio più oscuro e stratificato. L’uscita è prevista per il 2 ottobre 2026, una finestra perfetta per un racconto dalle tinte cupe, capace di sfruttare l’atmosfera autunnale e il fascino delle storie più disturbanti. Dopo il successo di altre trasposizioni di romanzi di Hoover, anche questo progetto sembra pronto a conquistare il pubblico, puntando su un intreccio che promette di sorprendere fino all’ultimo momento.