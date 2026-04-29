Jackass torna per l’ultimo colpo | Trailer e data del capitolo finale: la follia non è mai stata così nostalgica

Il gruppo guidato da Johnny Knoxville si prepara a chiudere definitivamente una saga cult

Dopo aver segnato un’epoca tra televisione e cinema, Jackass si prepara a salutare il pubblico con quello che viene presentato come il capitolo definitivo. Il nuovo film, intitolato jackass: best & last, arriverà nelle sale italiane il 25 giugno, accompagnato dal primo trailer ufficiale che riporta sullo schermo tutta la follia che ha reso celebre il gruppo guidato da Johnny Knoxville.

Quello che sembrava già un addio con Jackass Forever nel 2022 si trasforma ora in un ritorno inaspettato. Il film precedente aveva infatti mostrato non solo gli stunt estremi e l’ironia dissacrante tipica della saga, ma anche un lato più riflessivo e sorprendentemente emotivo, capace di conquistare pubblico e critica.

Un ultimo capitolo tra follia e memoria

Con jackass: best & last, la storica squadra torna per un’ultima serie di imprese al limite, mescolando nuovi stunt a momenti che celebrano il passato. Il trailer anticipa un mix di sketch inediti, scherzi estremi e sequenze che richiamano i momenti più iconici della saga, creando un racconto che guarda sia al presente che alla propria eredità.

Il cast riunisce praticamente tutti i volti storici del gruppo: oltre a Knoxville, tornano Steve-O, Chris Pontius, Wee Man, Preston Lacy, Dave England e Danger Ehren, insieme alle nuove leve che hanno contribuito a rinnovare il progetto negli ultimi anni. A completare il quadro ci sono anche momenti di backstage e interviste, pensati per raccontare cosa significa davvero chiudere un percorso iniziato decenni fa.

Dietro la macchina da presa ritroviamo Jeff Tremaine, affiancato in produzione da Spike Jonze e dallo stesso Knoxville, a conferma della continuità creativa che ha sempre caratterizzato il franchise.

Tra aspettative e addio definitivo

Il confronto con Jackass Forever è inevitabile. Il film del 2022 aveva sorpreso molti spettatori per la sua capacità di andare oltre la semplice provocazione, trasformandosi in un racconto quasi nostalgico su amicizia, tempo e cambiamento. Ora la domanda è se questo nuovo capitolo riuscirà a replicare quella stessa alchimia, mantenendo intatto lo spirito originale.

Le premesse suggeriscono un’opera pensata non solo per far ridere, ma anche per celebrare una lunga storia fatta di eccessi, complicità e momenti diventati iconici nella cultura pop. L’idea di inserire materiali d’archivio e riflessioni personali indica una volontà di chiudere il cerchio in modo consapevole, senza rinunciare all’energia che ha reso Jackass un fenomeno globale.

Con l’uscita fissata per l’estate, il film si presenta come un evento pensato per i fan di lunga data e per chi vuole riscoprire un progetto che ha saputo attraversare generazioni diverse. Questa volta, però, l’obiettivo non è solo stupire ancora, ma lasciare un segno definitivo prima dei titoli di coda.