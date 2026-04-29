Toy Story 6 prende forma | Pixar guarda già oltre il quinto film: il futuro della saga sorprende

Il regista anticipa nuovi sviluppi e lascia aperta la porta a un capitolo che potrebbe cambiare tutto

Mentre Toy Story 5 deve ancora arrivare nelle sale, in casa Pixar si guarda già avanti. Il futuro della saga animata più amata di sempre potrebbe non fermarsi al prossimo capitolo, con Toy Story 6 che inizia a prendere forma almeno a livello creativo. A suggerirlo è il regista Andrew Stanton, che ha condiviso alcune riflessioni sulla direzione che potrebbe prendere il franchise nei prossimi anni.

L’idea di continuare la storia non nasce da esigenze commerciali, ma da una convinzione precisa: il mondo di Toy Story ha ancora molto da raccontare. Secondo Stanton, anche solo esplorando il “ciclo di vita” di un giocattolo, esistono abbastanza spunti narrativi per sviluppare almeno altri due film, ampliando ulteriormente l’universo costruito negli ultimi decenni.

Il tempo come chiave narrativa per il futuro

Uno degli elementi che ha reso Toy Story unico nel panorama dell’animazione è il modo in cui ha saputo integrare il passare del tempo all’interno della narrazione. A differenza di molte altre saghe, qui i personaggi crescono insieme al pubblico, affrontando cambiamenti reali e inevitabili.

Questo approccio, già centrale in Toy Story 3 e Toy Story 4, potrebbe diventare ancora più importante in un eventuale sesto capitolo. Stanton ha sottolineato come la possibilità di “abbracciare il tempo” rappresenti una risorsa narrativa straordinaria, capace di offrire nuove prospettive su personaggi storici come Woody, Buzz Lightyear e Jessie.

La storia potrebbe continuare a seguire Bonnie, attuale proprietaria dei giocattoli, oppure spostare l’attenzione su nuovi personaggi. Considerando che il passaggio di testimone da Andy a Bonnie risale ormai a oltre 16 anni nel mondo reale, non è escluso che un salto temporale possa ridefinire completamente il punto di vista della saga.

Questo permetterebbe di affrontare temi ancora inesplorati, mantenendo intatta l’identità emotiva del franchise ma introducendo dinamiche più mature e complesse.

Pixar tra sequel e nuove strategie

La possibilità di vedere Toy Story 6 dipenderà anche dai risultati del quinto capitolo. I precedenti film della saga hanno superato il traguardo di 1 miliardo di dollari al box office globale, e un risultato simile renderebbe quasi inevitabile la prosecuzione della storia.

Negli ultimi anni, Pixar ha alternato produzioni originali a sequel di franchise consolidati, con risultati altalenanti. Progetti come Incredibili 3 e Coco 2 confermano una strategia sempre più orientata a valorizzare i marchi più forti, senza però abbandonare completamente nuove idee.

In questo contesto, Toy Story resta una delle proprietà più importanti dello studio, capace di attrarre pubblico di tutte le età e generazioni diverse. Anche se Stanton ha dichiarato che Toy Story 5 sarà probabilmente l’ultimo film da lui diretto, il suo ruolo creativo all’interno di Pixar garantirà comunque continuità e coerenza al progetto.

Il futuro della saga, quindi, resta aperto. Con nuove storie ancora da esplorare e personaggi che continuano a evolversi, Toy Story potrebbe non aver ancora detto la sua ultima parola, confermandosi come una delle narrazioni più longeve e significative del cinema d’animazione.