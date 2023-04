Scegli tra queste figure e scoprirai qual è la tua personalità reale | Risultati sorprendenti

Hai una personalità nascosta? Cerchi di scoprire quali sono quei lati di te che nessuno conosce? Forse è il caso che tu provi questo test incredibile!

Tutti noi abbiamo un modo di fare che cambiano a seconda delle situazioni. Se ci troviamo in pubblico o al lavoro naturalmente non possiamo comportarci alla stessa maniera di quando siamo tra amici o in famiglia. Ma c’è una personalità che teniamo ben nascosta ai più e, forse, anche a noi stessi.

Si tratta di lati del nostro carattere che non conosciamo ancora per bene e che hanno bisogno di essere esplorati. Molto spesso tendiamo a celare questi aspetti involontariamente perché in qualche modo la società ce lo impone.

E’, come se, in qualche forma, tendiamo ad essere ad essere particolarmente influenzati dalle convezioni della realtà senza mai imparare a guardarci dentro per davvero. Questo test che proponiamo qui di seguito potrebbe essere un ottimo modo per capire veramente chi siamo.

Il gioco consiste nello scegliere semplicemente tra tre figure: cerchio, quadrato o triangolo. Da questa decisione capirete, così, un carattere spesso celato riuscendo non solo a sorprendere le persone vicine ma a stupire anche voi stessi.

Triangolo – Quadrato

Coloro che optano per il triangolo sono persone che dedicano almeno all’apparenza tanto tempo alla loro professione tralasciando molte altre cose che farebbero normalmente parte della vita quotidiana. In verità, sono affascinanti, divertenti con un’inventiva fuori dal comune oscurata solo dagli obblighi sociali. L’invito è quello di abbandonarsi alle emozioni e a farsi da queste stravolgere l’esistenza.

Per chi, invece, sceglie il quadrato come immagine tra i tre è possibile che state cercando di reprimere il vostro lato più romantico e sognatore per far fronte di petto ai problemi dell’esistenza. Il contesto in cui agite vi ha portato ad affrontare tutto con rigidità e freddezza ma lo fate con lo scopo di essere presi sul serio. Un trauma passato potrebbe aver influenzato il modo in cui vi muovete nelle situazioni. Ora è arrivato il momento di mostrare le vostre fragilità senza paura di essere giudicati. Questo approccio vi renderà sicuramente molto più forti.

Cerchio

La personalità di coloro che scelgono il cerchio è scherzosa ed ironica, troppe volte smorzata dalle imposizioni della società che impone loro di costruirsi una corazza. La facciata di chi opta per il cerchio è estremamente dura ma quando si lasciano andare vengono amati da tutti ed apprezzato per la loro naturalezza e spontaneità.

Ciò che si può fare per migliorare è sicuramente lasciare andare le critiche negative e quelle che non sono costruttive in virtù di una vita più serena, felice e sicuramente meno influenzata dalla negatività altrui.