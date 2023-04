Rossella Brescia, la drammatica malattia l’ha massacrata | Carriera distrutta

La malattia cronica che ha fatto fermare la carriera della bellissima conduttrice e ballerina Rossella Brescia.

La ballerina e conduttrice televisiva, oltre che radiofonica, ha conquistato da sempre milioni di spettatori a partire dai primi passi che ha mosso sugli schermi, passando con destrezza da un ruolo all’altro e senza mai stancare.

I primi passi, però, li ha fatti con le punte: da ballerina professionista diplomata all’Accademia nazionale di Danza di Roma, ha iniziato a farlo in televisione in programmi di poco conto, fino al momento cruciale della partecipazione come prima ballerina nel programma di Canale 5 Buona Domenica.

La sua passione per la danza ha fatto si che, nonostante fosse entrata nel mondo della televisione, Rossella portasse avanti questa sua carriera anche all’interno di programmi televisivi come Amici di Maria De Filippi, in cui ha svolto il ruolo di insegnante di danza durante le prime edizioni. Ma la sua carriera non si è limitata solo a ballerina in programmi televisivi.

Da ballerina e insegnante di danza è passata poi alla conduzione di varie trasmissioni televisive, tra cui Colorado, in cui ha dato prova di essere, oltre che elegantissima e anche un po’ dura – come esige il ruolo da insegnate – molto solare, carismatica e simpatica. Rossella ha anche recitato in un film e in alcune fiction, in ruoli secondari. Dal 2006 conduce il programma radio di RDS: Tutti pazzi per RDS.

La carriera che si ferma per la malattia

Negli studi di Amici, Rossella ha incontrato Luciano Cannito, coreografo, con cui ha tuttora una relazione. Cannito ha vissuto, insieme alla compagna, passo per passo la malattia che ha sconvolto Rossella, standole accanto in ogni momento.

Si tratta di una malattia ginecologica benigna che colpisce l’utero, l’endometriosi, di cui si è resa conto a causa di alcune condizioni del suo corpo non propriamente in regola, come mestruazioni che davano gonfiore, un flusso molto abbondante e dolori fortissimi.

La scoperta della malattia

Dalle visite effettuate, non è stato facile individuare il problema immediatamente, tanto che il ginecologo aveva riconosciuto una forma di colite. Ma si trattava di tutt’altro: Rossella ha parlato, infatti, di “cisti endometriosiche” che dovevano essere operate con urgenza.

Per porre rimedio alla situazione, dunque, ha dovuto sottoporsi a un intervento di laparoscopia. Successivamente, ha dovuto affrontare una nuova operazione per eliminare un fibroma di dimensioni molto grosse. La situazione ora è del tutto migliorata ma, ovviamente, da tenere sotto controllo con le dovute accortezze.