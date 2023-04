Silvia Toffanin, sì alle nozze: fiori d’arancio per lei e Pier Silvio Berlusconi | FINALMENTE

L’imprenditore e la conduttrice potrebbero convolare a nozze in un futuro molto prossimo. Scopriamone i dettagli.

Silvia Toffanin è una delle conduttrici di punta di Canale5, dal momento che è al timone di Verissimo, talk show in onda ogni sabato e domenica pomeriggio. Pier Silvio Berlusconi è il vicepresidente esecutivo ed amministratore delegato dell’azienda Mediaset. Secondo dei rumors rivelati alla rivista Vero, i due potrebbero sposarsi molto presto.

Silvia e Pier Silvio hanno una relazione sentimentale da più di vent’anni ormai e il loro amore, solido e rispettoso, ha dato vita anche a due meravigliosi bambini, ovvero Lorenzo Mattia e Sofia Valentina. Stando alla fonte rivelatrice di Vero, la Toffanin e Berlusconi sarebbero pronti per il fatidico sì.

Sebbene non si siano mai sposati, i colleghi ed amici VIP hanno sempre considerato la conduttrice e il numero uno della Mediaset già come moglie e marito. Infatti, alcuni di loro, per riferirsi a Pier Silvio Berlusconi, lo indicano come “il marito della padrona di casa del rotocalco”.

Durante le numerose ospitate a Verissimo, diverse celebrità, parlando con Silvia, hanno usato termini come “moglie”, “sposo” o “matrimonio”. All’inizio, la Toffanin li correggeva, sottolineando che ancora non erano convolati a nozze. Ma adesso lascia perdere, mostrando come lei sia sempre pronta a dire di “sì”.

Silvia Toffanin scopre le carte a Felicissima Sera

Poco tempo fa, la conduttrice di Verissimo si è vista nel ruolo opposto, ovvero è stata ospite a Felicissima Sera, talk show condotto da Pio e Amedeo. Il duo comico ha stuzzicato la Toffanin con diverse domande un po’ scomode riguardo la sua vita privata.

Alla fine, Silvia ha ceduto alle provocazioni scherzose dei due amici e ha rivelato che lei sarebbe più che pronta a sposare Pier Silvio. Tuttavia, la Toffanin è una donna “d’altri tempi”, ancora legata alle tradizioni, secondo le quali dev’essere l’uomo a fare la proposta di matrimonio. Quindi, la presentatrice di Verissimo non aspetta altro che Berlusconi faccia il primo passo.

Abbiamo una data del matrimonio?

Per il momento, le nozze non hanno ancora nessuna data assegnata. Inoltre, non sono arrivate né conferme né smentite da parte dei due diretti interessati. Tutto quello che abbiamo è quella fonte che ha riferito al magazine Vero che le loro nozze sono vicine. Silvia, però, ha sempre fatto intendere a tutti i suoi ospiti ed amici che lei non ci penserebbe due volte ad accettare la proposta di Pier Silvio.

La conduttrice di Verissimo, però, ha voluto sottolineare che, sebbene non si abbia ancora indossato l’’abito bianco e pronunciato il fatidico sì all’altare, la loro relazione amorosa è stabile, forte e serena. Tuttavia, per Silvia Toffanin sarebbe un sogno potersi sposare con l’amato compagno di una vita Pier Silvio Berlusconi.