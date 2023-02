Silvia Toffanin: da numero 93 a podio in Mediaset | Svelato il suo segreto

La ben nota conduttrice di Canale5 ha fatto diversi anni di gavetta per poi approdare in modo ufficiale sulla poltrona di Verissimo come padrona di casa. Ripercorriamo le sue tappe lavorative.

Silvia Toffanin è una delle presentatrici Mediaset più amate e seguite di tutte. Il suo talento lavorativo è indiscusso ed è riuscita a diventare un’ottima giornalista e conduttrice tv, grazie agli anni di gavetta fatti per migliorare sempre di più. I suoi esordi vanno indietro fino al 1997, quando tutto è cominciato.

Silvia Toffanin a Miss Italia

Nel 1997, Silvia Toffanin ha partecipato alla settima edizione di Miss Italia portando il numero 93 sulla fascia di riconoscimento. Era nell’anno dei suoi diciotto anni (anche se non li aveva ancora compiuti) ed è riuscita ad arrivare in finale di quella settima edizione di Miss Italia.

Purtroppo, però, non è stata lei la vincitrice di quell’anno, ma bensì Claudia Trieste. Tuttavia, sebbene la sconfitta della gara, per la Toffanin Miss Italia è stato il trampolino di lancio per la sua brillante e futura carriera.

I vari lavori in tv

Nel 2001, Silvia è stata una delle letterine presenti nel programma di Canale5 Passaparola, prendendo parte anche all’edizione successiva. Nel 2002, la Toffanin ha fatto il suo ingresso televisivo come presentatrice, conducendo Mosquito e Nonsolomoda, rispettivamente su Italia1 e Canale5. Inoltre, la conduzione di Nonsolomoda è stata rinnovata per le sette edizioni successive.

Nel 2003, Silvia ha ottenuto il ruolo di inviata nella versione italiana del programma tv Popstars, che è andato in onda su Italia1. Dunque, dalla partecipazione di Miss Italia nel 1997 fino ad oggi, ripercorrendo il suo percorso, già dagli esordi era comprensibile che la televisione sarebbe diventata la sua seconda casa.

L’approdo a Verissimo

Nel 2004, Silvia Toffanin si è iscritta all’Albo dei giornalisti e per due anni ha presentato una rubrica all’interno della trasmissione Verissimo. Nel 2006, la Toffanin è riuscita a migliorare molto in campo lavorativo, arrivando fino alla conduzione del programma stesso. Così facendo, la nuova conduttrice ha sostituito quella passata, ovvero la presentatrice Paola Perego.

La vita privata

Oltre alla carriera, Silvia ha anche una vita privata. Dal 2001, infatti, la conduttrice ha una relazione sentimentale con Pier Silvio Berlusconi, ovvero il vicepresidente e amministratore delegato di Mediaset. Il loro primo incontro è stato durante una partita di beneficenza del Milan. I due non si sono sposati, però hanno avuto due bambini: Lorenzo Mattia, nato il 10 giugno 2010, e Sofia Valentina, nata il 10 settembre 2015.

Verissimo è un programma che ha sempre riscosso un grane successo e il doppio appuntamento nei weekend, il sabato e la domenica pomeriggio, hanno aumentato lo share di molto. La professionalità e la serietà della padrona di casa attirano molti telespettatori, che non vedono l’ora di incuriosirsi con le numerose interviste fatte dalla Toffanin.

Com’era ieri Silvia Toffanin

Nel tempo, Silvia è cambiata molto ma senza mai stravolgere la sua figura. Nel 1997, vedendola a Miss Italia, si può notare quanto era ancora molto giovane, con un viso acqua e sapone e con i capelli lisci ma corti e molto più scuri rispetto ad oggi.

Silvia Toffanin non ha mai stravolto la fisiognomica del suo volto, apparendo sempre bella come un tempo ma, ovviamente, acquisendo anche maggiore esperienza e maturità. Oltre alla bellezza fisica, la conduttrice ha sempre dimostrato anche una professionalità e un talento notevoli.

Ci sono stati dei rumors riguardo ad una sua possibile conduzione del vecchio programma La Talpa, rimandato al prossimo anno. Se fosse vero, sarebbe un modo per cimentarsi in altri tipi di contesti lavorativi.