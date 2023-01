“Non potrei mai farlo”: dopo anni Elisabetta Canalis sgancia la bomba su Silvia Toffanin | Allarme in Mediaset

La ben nota ex velina di Striscia la Notizia confessa senza remore quello che pensa riguardo alla conduttrice di Verissimo.

Elisabetta Canalis è una delle veline più amate e ricordate di tutte che hanno ballato sul bancone del tg satirico più famoso, ovvero Striscia la Notizia. La Canalis, assieme all’amica e collega Maddalena Corvaglia, nei panni della velina bionda, è stata la controparte mora dal 1999 fino al 2002.

Le prime esperienze dopo Striscia

Dopo l’esperienza di Striscia, ha avuto anche alcuni ruoli in serie tv e film. Ad esempio, nel 2006 Elisabetta è entrata nel cast della seconda stagione della sitcom Love Bugs, al fianco di Fabio De Luigi, in sostituzione di Michelle Hunziker. In seguito, l’ex velina ha girato il cinepanettone Natale a New York; l’abbiamo vista nel film La fidanzata di papà e, infine, ha anche co-condotto diversi programmi televisivi.

La sfera sentimentale

Per quanto riguarda, invece, la vita personale e sentimentale, Elisabetta ha avuto una relazione con l’ex calciatore Christian Vieri e con l’attore statunitense George Clooney. Nel 2014, però, la Canalis si è sposata con un chirurgo americano, Brian Perri, con il quale ha una figlia di nome Skyler Eva, nata nel 2015.

Attualmente Elisabetta e famiglia vivono a Los Angeles. Tuttavia, sebbene l’ex velina non abiti più in Italia, è ancora molto amata e seguita grazie ai social media che Elisabetta usa per rimanere in contatto con i suoi fan.

Il sogno di Elisabetta

A volte ritorna nel Bel Paese e, come ha rivelato un po’ di tempo fa durante un’intervista al Corriere della Sera, vorrebbe condurre un programma di gossip tutto suo. Elisabetta ha confessato: “Non so perché non sia successo prima, ho iniziato insieme a tante ragazze che avevano un ruolo simile al mio e che oggi sono conduttrici affermate, con programmi importanti… io ho preso un’altra strada.

E non avrei mai pensato di tornare. Non farei mai del gossip cattivo, quello che non ho amato quando lo subivo. Non potrei mai condurre un programma che va a scavare nella vita delle persone.”

Vecchie ferite e consolazioni

La stessa Canalis ha sofferto del gossip che l’ha investita nel tempo, sentendosi soffocare dalle troppe morbose attenzioni: “Ero single, giovane e al centro dell’attenzione. All’inizio anche il gossip serve, ma fatto così a me ha dato molta ansia. È stato tra i motivi per cui mi sono trasferita all’estero: bello il calderone della notorietà, ma poi ho iniziato a soffrire questo lato.”

Al giorno d’oggi è cambiato tutto ed Elisabetta direbbe alla sé stessa del passato: “Le direi di godersi di più le cose: ho avuto tanto e troppo in fretta e l’ho apprezzato poco. Mi arrivavano tante proposte, una dopo l’altra. Un’ondata di occasioni appena ho messo piede fuori da Striscia. Non me le sono godute.”

Elisabetta riguardo Silvia Toffanin

Riguardo al sogno dell’ex velina di condurre una trasmissione tutta sua ha rivelato: “Mi piacerebbe molto fare delle interviste a due, un po’ come Silvia Toffanin a Verissimo. La conosco da quando ero velina e letterina lei: è veramente brava, ci mette il cuore. È bello pensare che siamo partite tutte insieme.”

La bellezza della Canalis

Inoltre, Elisabetta Canalis svela i segreti del suo fisico atletico e della sua forma smagliante: “Cerco di essere onesta, non esagerando con filtri e ritocchi. Ci sono tanti accorgimenti per sembrare più belli ma per me è importante condividere anche immagini che i giornali non pubblicherebbero. Su alcune vecchie copertine apparivo con un corpo perfetto. Ma era ritoccato, non reale. Oggi non mi sentirei onesta. Forse è una questione di maturità.”