Meghan Markle, spuntano le foto private della sorella | Qualcosa non torna – FOTO

Spunta fuori una foto della sorella di Meghan Markle che ha lasciato tutti di stucco: nessuno si aspettava che le due fossero così diverse, sono diametrialmente opposte. Ecco le foto che hanno spiazzato i sudditi.

Da quando Meghan e Harry hanno lasciato la terra inglese abbiamo imparato a conoscere meglio la coppia reale. I due, infatti, hanno rilasciato interviste fiume, scritto libri pieni di rivelazioni e addirittura registrato una serie tv su Netflix che racconta la loro vita, entrando davvero nella loro intimità.

Chi avrà visto la serie lo sa: la Markle non ha avuto una vita facile prima di incontrare Harry. È stata sempre una guerriera e, nonostante le difficoltà incontrate sul suo cammino, si è sempre emancipata. Avrebbe voluto portare nella monarchia e in giro per il mondo tutto quello che ha imparato durante la sua esistenza, ma qualcosa è andato storto.

Chi è la sorella di Meghan Markle

Tra le tante difficoltà, sicuramente una è rappresentata dalla sua famiglia, piuttosto lacerata. Figlia di due genitori separati, Meghan Markle ha combattuto con le unghie e con i denti per mantenere il rapporto con entrambi, ma purtroppo il legame con suo papà è andato a perdersi nel tempo.

Poi c’è la questione della sorella. Nelle ultime ore sono uscite delle foto inedite che svelano il suo volto e hanno lasciato davvero di stucco i sudditi. L’avevate mai vista?

Le due non si somigliano per niente, anzi, sono l’opposto l’una dell’altra. Moltissimi si chiedono come facciano ad essere sorelle. I tratti somatici sono completamente diversi, non hanno nulla che le accomuni o che lasci pensare a un legame di sangue tra le due.

Il suo nome è Samantha Markle, ma è doveroso chiarire che le due sono sorellastre, ossia figlie dello stesso padre, ma non di madre. Nonostante i geni paterni siano gli stessi, la somiglianza è pari a zero.

Nessuna somiglianza

Sono due persone completamente diverse sia dal punto di vista estetico che di personalità. Le due non hanno buoni rapporti, ricordate quando proprio la sorellastra era andata a farsi intervistare da Barbara D’Urso pochi giorni prima del matrimonio reale?

Ebbene, la donna non aveva riservato grandi parole nei confronti di Meghan e nemmeno oggi, a distanza di anni, le cose sono cambiate. I rapporti tra loro sono sempre inclinati, potremmo dire nulli.

Chissà che magari nelle prossime uscite pubbliche Meghan vorrà chiarire una volta per tutte qual è la situazione tra loro, visto che l’ultimo confronto non era stato per niente positivo.