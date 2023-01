Perché Meghan Markle odia Kate Middleton? Il segreto delle stanze di Buckingham Palace – ASSURDO

La duchessa del Sussex è molto invidiosa della Principessa del Galles. Qual è il motivo di tanto astio da parte di Meghan nei confronti di Kate? Scopriamolo.

Meghan Markle e Kate Middleton sono l’una l’opposto dell’altra. Le persone che le conoscono bene, ovvero gente molto vicina alla Royal Family, afferma che le due donne sono agli antipodi: luce e ombra, giorno e notte, nord e sud e altri parallelismi opposti che vi vengono in mente. Ma per quale motivo la duchessa del Sussex non sopporta l’ex duchessa di Cambridge e attuale Principessa del Galles?

Le abitudini di Meghan e Kate

Le due donne hanno sempre trascorso due vite diametralmente opposte: Meghan è un ex attrice hollywoodiana, abituata a partecipare a numerose feste e diversi viaggi, in piena libertà. Una volta entrata nella famiglia reale, si è vista costretta a rinunciare a tutte le sue abitudini.

Kate, d’altro canto, è stata in grado di far innamorare i sudditi quasi immediatamente, grazie al suo portamento, alla sua eleganza e alla sua classe, adatte perfettamente ad una famiglia reale. Inoltre, la dolcezza che la contraddistingue è stata la conferma di quanto questa donna è perfetta come futura Regina.

Nel 2017 la Markle è entrata nella Royal Family ma non ha avuto la benedizione di nessuno, tanto meno della cognata Middleton. Le consorti dei due fratelli non si sono mai potute sopportare e adesso scopriamo il motivo.

Il rapporto tra le due donne

Con l’uscita della docu-serie su Netflix, Meghan non ha fatto altro che attirare su di sé ancora più critiche negative e illuminare sempre di più Kate, che viene stimata e amata da moltissimi sudditi. L’odio tra le due donne è sempre stato palese, anche quando si riunivano con i rispettivi mariti per importanti appuntamenti ufficiali.

Anche per l’ultimo, ovvero il funerale della Regina Elisabetta II, la situazione non è cambiata: Kate e Meghan non si sono neppure guardate. A svelare i retroscena di questo astio tra le due donne è Gary Goldsmith, lo zio di Kate Middleton.

La verità sull’odio di Meghan per Kate

Gary Goldsmith è conosciuto per essere la vergogna della famiglia Middleton, a causa della sua vita sregolata e all’abuso di sostanze stupefacenti. Tuttavia, l’uomo ha voluto esprimere la sua opinione sul rapporto tra Meghan e Kate.

Stando alle parole di Goldsmith, la Markle sarebbe molto gelosa della Middleton a causa delle tante attenzioni e del tanto amore che riceve dai sudditi. Questi, infatti, la considerano come se fosse un’ombra di Lady Diana, proprio grazie al suo carattere dolce e amabile, al popolo inglese sembra quasi di riavere la loro amata principessa triste di nuovo presente.

Sempre secondo Gary, Meghan non avrebbe mai accettato la popolarità che contraddistingue Kate e ne sarebbe molto gelosa, dal momento che è anche il membro più amato della Royal Family. Per queste motivazioni, la moglie di Harry non riesce a digerire la consorte di William.

L’astio persiste

Sebbene le due donne vivano lontane l’una dall’altra, l’odio di Meghan Markle nei confronti di Kate Middleton non si è attutito per niente. Anzi, con l’uscita della docu-serie, la questione si è peggiorata perché Meghan è come si fosse scavata la fossa da sola, aumentando i favori della nemica e diminuendo i suoi.