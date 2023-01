Meghan Markle in ospedale: “Aborto spontaneo” | Harry in panico, corsa folle in ospedale

La famiglia reale inglese continua ad essere la protagonista indiscussa dei media internazionali. Dopo il documentario Netflix, l’imminente uscita del libro di Harry sta creando tensioni incredibili. Ora in ballo c’è il racconto di un momento doloroso per la duchessa. Si parla di un aborto spontaneo e la colpa sarebbe della casa reale.

Da quando Harry e Meghan hanno abbandonato i doveri reali nel gennaio 2020, la monarchia inglese non ha mai davvero avuto pace. Il clamore mediatico su Harry e Meghan e di conseguenza sulla famiglia di lui continua a crescere senza sosta complici le dichiarazioni ed interviste rilasciate dagli stessi Duchi del Sussex.

Il documentario sulla storia di Harry e Meghan distribuito su Netflix questo dicembre ha permesso alla coppia di raccontare la loro versione dei fatti attraverso delle confessioni davvero sconcertanti. I rapporti con la famiglia Windsor sarebbero più tesi che mai e il libro autobiografico di Harry in uscita questo dieci gennaio non sembra prospettare una prossima riconciliazione.

Le dichiarazioni fatte durante l’intervista nel documentario sono state davvero molto forti e tutti sono rimasti completamente senza parola.

L’aborto spontaneo di Meghan e le colpe della Royal Family

Harry e Meghan hanno rivelato il delicato momento dell’aborto spontaneo subito da Meghan nel luglio 2020. I due si erano da poco trasferiti in America e Meghan era ancora molto succube del clamore mediatico causato dai tabloid britannici.

All’epoca i giornali inglesi ed internazionali erano completamente ossessionati dalla coppia tanto che Meghan faceva fatica a dormire e soffriva di ansia e stress dovuto dalla pressione mediatica. Nel 2019, infatti, Meghan ha aperto una causa contro l’Associated Newspapers rea di aver pubblicato la lettera di Meghan indirizzata a suo padre senza il suo consenso. L’idea del processo ha messo a dura prova la duchessa tanto da farla crollare in uno stato depressivo.

La terribile scoperta

Questo evento sommato ad una serie di circostanze scomode secondo Harry avrebbero contribuito a peggiorare lo stato di salute di sua moglie e quindi di conseguenza all’aborto spontaneo. Come spiegato da Harry, tutto è successo nella loro casa a Montecito in California durante una mattina, l‘uomo ha fatto un’orribile scoperta.

Ecco le sue parole in merito alla questione: “Credo che mia moglie abbia avuto un aborto spontaneo per colpa dei tabloid. Ho visto tutto coi miei occhi”. Ovviamente nessuno ha certezza medica che queste vicende possano aver contribuito al brutto evento ma sicuramente non hanno reso l’ambiente per Meghan salutare e rilassato.

Il processo contro i tabloid inglesi si è poi concluso nel dicembre 2021 con il riconoscimento di violazione di privacy dell’Alta corte di Londra da parte dei giornali nei confronti della Markle ma con un simbolico risarcimento di un euro e venti centesimi.