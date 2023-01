“Forse Harry è un po’ troppo…” La verità della Regina Elisabetta verso Meghan Markle

Ormai è una cosa assodata: Meghan Markle non è ben vista da molti membri della Royal Family. Ad esempio, il principe Filippo ha anche affermato che non si dovrebbero sposare le attrici. Però, la Regina Elisabetta II non è mai stata chiara sull’esprimere una qualche preferenza per Meghan. Scopriamo la verità.

Per la Regina Elisabetta II, Harry è sempre stato il suo nipote preferito e quindi ha sempre cercato di comprendere le ragioni dietro le sue azioni e di concordare con lui. Anche quando, da più giovane, si cacciava nei guai, la nonna era sempre pronta a difenderlo.

Tuttavia, la ormai defunta Regina Elisabetta II non ha mai espresso concordo o diniego riguardo le rispettive donne dei suoi nipoti che hanno scelto come compagne per la vita. Questa astensione potrebbe derivare da quello che è successo con suo figlio Carlo e con sua moglie Diana. Ma adesso che la Regina non è più tra noi, si svela la vera verità riguardo il rapporto tra la Regina e la Markle.

Del resto, nemmeno la relazione tra Elisabetta e Filippo era stata accolta nei migliori dei modi a Palazzo. Eppure, il loro amore è durato per ben 73 anni, uno dei più duraturi di tutta la monarchia.

I due, all’epoca molto giovani, si sono incontrati per la prima volta nel 1939: lei aveva appena 13 anni e lui 18 e da quel momento non si sono più lasciati, costruendo una relazione sempre più profonda e piena d’affetto e amore. Il Principe Filippo è stato il vero ed unico grande amore della Regina Elisabetta II, chiamata Lilibet solamente da lui.

Il loro rapporto comincia proprio nel ’39, ma diventa più serio ed importante dopo la Seconda Guerra Mondiale, ovvero nel 1946. Durante quella fatidica estate, i due hanno deciso di ufficializzare le nozze e Filippo chiede di diventare un suddito britannico rinunciando, così, al suo titolo reale greco.

Nel 1947, il loro fidanzamento ufficiale è stato comunicato a tutti i sudditi inglesi e in quello stesso anno sono convolati a nozze. Il loro è stato un matrimonio che è entrato nella storia, a cui hanno preso arte tutti i reali del mondo.

La Regina Elisabetta II adorava il suo nipotino Harry, tanto da, si vocifera, appoggiarlo in ogni sua decisione. E quando commetteva degli errori, lei era la prima a mettersi in gioco per sistemare le cose.

Gyles Brandreth ha pubblicato un libro intitolato Elizabeth: An Intimate Portrait e qui si può leggere: “La verità è che quando suo nipote le disse che stava per sposare Meghan Markle fu davvero entusiasta alla prospettiva. Meghan le piaceva e lo diceva a molte persone. Ha fatto tutto ci che poteva per far sentire bene accolta la futura nipote acquisita. Era preoccupata della sua futura felicità”.

Però, la Regina aveva dei dubbi su un lato di tutta questa vicenda: “L’unica preoccupazione che la Regina si lasciò scappare nei primi giorni del matrimonio dei Sussex fu quella di chiedere a un amico se Harry non fosse, forse, un po’ troppo innamorato”.

Se quello che leggiamo è vero, allora perché Meghan Markle continua a sputare sentenze velenose sulla Famiglia Reale e sul modo in cui l’hanno trattata?