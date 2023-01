Dramma a Ballando con le Stelle: il pianto inconsolabile di Milly Carlucci. Il difficile addio

Venerdì 23 dicembre sono stati decretati i vincitori della trasmissione condotta da Milly Carlucci. Questa è stata un’edizione straordinaria per molti versi ma qualcosa durante la diretta pare aver turbato la Carlucci tanto da farla commuovere. Una perdita nel programma ha colpito tutti.

Ballando con le stelle è giunto al termine e ha portato con sé una scia di polemiche non indifferente. Questa edizione è stata davvero sensazionale sotto diversi aspetti sicuramente anche dal punto di vista del successo di pubblico e critica. Intanto, c’è da dire che anche la vittoria è stata condita da qualche polemica: Luisella Costamagna e Pasquale La Rocca, ritornati in gara l’hanno spuntata tra tutte le coppie in gara.

La storica giurata Selvaggia Lucarelli, infatti, non è sembrata per nulla d’accordo con questa vittoria proprio perché la coppia è stata ripescata e quindi non ha subito le pressioni di tutti gli altri concorrenti in gara. La Lucarelli, inoltre, ha avuto un bel po’ da ridire anche sul trattamento subito dal suo fidanzato Lorenzo, anche lui aspirante nella trasmissione che a detta della giornalista è stato penalizzato dal rapporto tra di loro.

A metterci il carico da novanta in questa stramba edizione ci ha pensato l’espulsione di Enrico Montesano reo di aver indossato una maglia di ispirazione fascista. Un comportamento completamente condannato dalla Rai che senza mezzi termini ha deciso di troncare il rapporto lavorativo con l’attore.

Questo 23 dicembre, Ballando con le stelle è finito tra la gioia, le speranze e le polemiche dei presenti in studio e del pubblico. Una serata speciale che ha visto anche il ritiro per problemi di salute di Gabriel Garko, dato per vincitore per la sua bravura e dedizione. Ma c’è qualcosa che ha scosso ancora di più Milly Carlucci la quale si è dovuta destreggiare tra varie situazioni scomode durante la finale. Vediamo cosa è successo.

Le lacrime di Milly Carlucci

La grande conduttrice di Ballando con le Stelle ha affrontato un momento davvero delicato durante l’ultima bellissima puntata dello show di Rai 1. Alessandro Galafati, giovane tecnico del suono del programma è scomparso prematuramente lasciando tutti sgomenti.

Queste sono state le parole che Milly Carlucci ha rivolto al suo pubblico per ricordarlo: “Un abbraccio alla famiglia di Alessandro Galafati tecnico del suono nostro che ci ha lasciato purtroppo“. Tutto lo studio ha voluto omaggiare Alessandro con un lungo ed intenso applauso per una vita stroncata troppo presto.

Insomma, a Ballando con Le stelle è successo davvero di tutto ma tra litigi, amori sbocciati e diverse difficoltà, la Carlucci si riconferma una grandissima professionista del settore in grado di restare al timone di uno show così complesso per così tanti anni.