Antonello Venditti, l’incidente è gravissimo: sul palco tra la vita e la morte per minuti interminabili | Immediato l’intervento dei soccorsi

Un tremendo incidente ha coinvolto Antonello Venditti proprio mentre era sul palco, la situazione è subito apparsa gravissima.

Una delle voci pilastro presenti nel panorama della musica italiana è senza dubbio Antonello Venditti, in attività dal 1972 è sempre riuscito a deliziare le nostre orecchie e i nostri cuori con brani entrati nella storia della musica italiana. La scorsa domenica è stato ospite all’ultima puntata di Che Tempo Che Fa, programma condotto sul canale Nove da Fabio Fazio, e ha lasciato il suo ennesimo segno.

In occasione della chiusura di stagione, Venditti ha espresso il suo desiderio di far entrare la musica nella Costituzione per dare dignità a chiunque sia nel mondo musicale e proteggere ciò che si crea con le note e gli strumenti musicali. Inoltre, Antonello Venditti ha raccontato di come sia amico fraterno con Francesco De Gregori, con il quale ha da poco finito un tour, e ha svelato un dettaglio incredibile del suo passato.

Per l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa di domenica 12 maggio, Venditti ha voluto sconvolgere i presenti in studio e il pubblico da casa con una rivelazione scioccante che lo riguarda da vicino. Diversi episodi che hanno segnato gli albori della sua carriera musicale che nessuno di noi si sarebbe mai immaginato di sentire.

Antonello Venditti ha così rivelato un terribile segreto che si portava dietro da diversi decenni e che riguardano gli esordi della sua carriera da musicista. Il cantautore ha svelato che è nato tra gli sputi e che prima non era facile fare musica come lo è adesso. Una dichiarazione allucinante che nessuno avrebbe mai creduto di sentir dire da un’icona della musica italiana.

La tragedia di Antonello Venditti

Purtroppo, però, i momenti bui per Antonello Venditti non sono finiti di certo all’epoca dei suoi inizi e il cantante ha dovuto affrontare un’altra situazione terribile che lo riguarda in prima persona. Venditti si è visto protagonista di un incidente che stava per finire davvero male e che avrebbe potuto avere un tragico epilogo.

È successo tutto in pochi minuti ma sono sembrati secoli interminabili quando Venditti si è sentito mancare l’aria all’improvviso mentre stava facendole prove sul palco per il suo ennesimo tour. In cantautore stava morendo soffocato per un pezzo di cibo andatogli di traverso e ha visto la sua intera vita passargli davanti agli occhi.

L’angelo custode

Per fortuna, l’intervento repentino del tecnico delle luci Max Tommasino ha evitato il peggio ed eseguendo alla perfezione la manovra di Heimlich è riuscito a salvare la vita ad Antonello Venditti. In un primo momento si è creduto il peggio ma i soccorsi hanno fatto in tempo e l’enorme aiuto di Tommasino hanno reso possibile l’impensabile.

Un gravissimo incidente accaduto nel 2019 ma che ancora oggi resta un ricordo vivido nella mente di Venditti tanto da non smettere mai di ricordare ai suoi fan e a tutti quelli intorno a lui di imparare la manovra di Heimlich perché è davvero in grado di salvare la vita. Un soccorso repentino di ben cinque anni fa che ci ha permesso di continuare a godere della voce leggendaria di Venditti.