Gianna Nannini, ecco quale malattia ha colpito davvero la cantante: dal Film Netflix alla realtà | Molto peggio di come…

Finalmente, dopo diverso tempo e molta pubblicità, il film dedicato alla straordinaria vita di Gianna Nannini, “Sei Nell’Anima”, è disponibile su Netflix. Un racconto che copre ben trent’anni di carriera poiché segue il percorso dalla sua infanzia fino alla consacrazione come una delle artiste più rivoluzionarie e ribelli della musica italiana.

Diretto da Cinzia TH Torrini, il film è tratto dall’autobiografia della Nannini, “Cazzi miei”, pubblicata nel 2016. Un libro che offre uno sguardo senza filtri sulla vita della cantante, mostrando gioie e tragedie, svelando le radici profonde della sua personalità e della sua musica.

Gianna Nannini ha vissuto una vita intensa e controversa, caratterizzata da momenti di ribellione e di autenticità. Il 1983, anno in cui ha ottenuto un grande successo con l’album “Latin Lover”, è considerato una svolta fondamentale nella sua carriera.

Il film racconta anche dei momenti più oscuri della vita della Nannini. Molti fan e spettatori si sono interrogati su quale fosse la misteriosa malattia di cui si parla nel film, e Gianna stessa ha confessato di aver vissuto momenti difficili legati a dipendenze da cocaina e a un problema di salute che la facevano sentire “pazza“.

La malattia di Gianna Nannini

Le visioni particolari che la Nannini ha nel film lasciano spazio a molte domande. Potrebbero essere legate alla sua malattia misteriosa? Solo adesso grazie ad alcune rivelazioni da parte della stessa cantante, il segreto è stato svelato: svelato il segreto: Gianna Nannini ha sofferto di schizofrenia.

La cantante ha apertamente parlato anche dei suoi problemi legati alle droghe, confessando di essere stata una tossicodipendente per diversi anni. Ha dichiarato infatti in una recente intervista: “Ci portavano in studio la cocaina con la stessa semplicità con cui oggi ti consegnerebbero un panino. Tranne l’eroina, le ho provate tutte. Non stavo mai senza cocaina. Ci viaggiavo, ero del tutto incosciente.”

Musica e Sregolatezze

Quando l’artista ha confessato del suo periodo OUT causa delle schizofrenia, si è lasciata andare ad una rivelazione personale che ha messo in evidenza i momenti di profonda crisi e paura che ha vissuto: “Tutti mi dicono che sono pazza, ma credo semplicemente che quando uno è sé stesso sembra matto. La follia è un’altra cosa. Io l’ho sperimentata e ho sperimentato anche la schizofrenia. So cosa sono. Mi è capitato di morire e poi rinascere.”

Queste parole dette dall’artista fanno emergere un lato oscuro ma anche molto umano della celebre artista, che ha affrontato le sue battaglie personali con coraggio e determinazione. Il film “Sei Nell’Anima” offre uno sguardo intimo e profondo sulla vita di Gianna Nannini, mostrando il suo viaggio dall’oscurità alla luce, attraverso la musica e la sua forza interiore. Un viaggio che ha ispirato milioni di persone e che ora può essere condiviso con il pubblico grazie a Netflix.