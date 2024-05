“Accompagnato alla porta”, la Rai straccia il contratto di Flavio Insinna: ecco chi lo ha voluto fuori | Adesso si chiede il conto

Esce un’indiscrezione dura sulla cacciata di Flavio Insinna dalla Rai, non è lui ad aver lasciato ma è stato accompagnato alla porta.

Flavio Insinna, il ben noto conduttore e attore romano, sarebbe l’ennesima vittima della rete televisiva nazionale Rai. Abbiamo visto come in questi ultimi mesi diversi conduttori hanno lasciato la Rai per altre sedi tv come, ad esempio, Fabio Fazio e Amadeus che sono migrati verso canale Nove.

Dopo l’esperienza in veste di giudice nella trasmissione presentata da Milly Carlucci, l’Acchiappatalenti, Insinna starebbe progettando di abbandonare la Rai per dedicarsi ad altri progetti tv su un’altra rete. Tuttavia, il conduttore non seguirà l’esempio dei suoi colleghi trasferendosi sul canale Nove ma pochi tasti prima del nostro telecomando.

Infatti, pare proprio che secondo le ultime indiscrezioni pubblicate su Dagospia che non hanno ancora trovato nessuna smentita, Flavio Insinna lascerebbe sì la Rai ma per un altro canale differente dal Nove. I progetti per il futuro del presentatore romano ricadrebbero su LA7, rete televisiva che avrebbe messo gli occhi addosso ad Insinna già da tempo.

Oltre alle indiscrezioni sul suo futuro canale di lavoro, sono venuti a galla anche alcuni dettagli riguardanti la modalità secondo la quale Flavio Insinna avrebbe lasciato la Rai. Infatti, a differenza di Fazio (accompagnato all’uscio) e Amadeus (andato via contro la volontà della Rai), Insinna sarebbe stato fatto fuori.

Addio Rai

Non ci sarebbe più posto per Flavio Insinna alla Rai e il suo contratto sarebbe stato fatto in mille pezzi per fargli capire che è tempo di chiudere il capitolo Rai. Il conduttore ha aspettato fino all’ultimo che gli proponessero qualcosa per farlo restare in Viale Mazzini, ma non è arrivato nulla dalla direzione.

Così, prendendo armi e bagagli e tagliato fuori dalle nuove disposizioni del Governo Meloni, l’ex conduttore de L’Eredità si è visto catapultato in una nuova realtà televisiva che potrebbe fare sua a LA7. Si parla di una conduzione di un preserale che anticipa il tg presentato da Enrico Mentana ma i dettagli sono ancora tutti da definire.

Benvenuta LA7

Era già circa un anno che il nome di Flavio Insinna aleggiava negli studi de LA7 e adesso sembra che il conduttore potrà avere il timone di un game show preserale che introduce il telegiornale condotto da Mentana. Una nuova avventura che potrebbe avere inizio per la stagione autunnale del palinsesto televisivo di LA7. Nel frattempo, la Rai sta decimando i suoi conduttori facendoli traghettare per altri lidi che daranno loro diverse opportunità lavorative.

Adesso pare proprio che il conduttore di punta della Rai, non considerando lo storico Carlo Conti, sia Stefano De Martino. Il pubblico sembra apprezzare ampiamente la conduzione del giovane uomo che tutti i lunedì sera ci offre grazie a Stasera tutto è possibile e staremo a vedere se avrà la possibilità di presentare ulteriori programmi della Rai.