News Bufera in Rai: Flavio Insinna fuori dai giochi, tutto è svanito | Ecco cosa succede adesso Di Didi Kera - 11

Il quiz del preserale di Rai1 avrà un nuovo conduttore e c’è già un nome più che favorito e che gli italiani conoscono molto bene.

Nell’emittente Rai stanno accadendo molti cambiamenti e rivoluzioni in questi ultimi tempi. Dopo aver detto addio a Fabio Fazio, Luciana Littizzetto e Lucia Annunziata, un altro volto noto saluta per sempre la rete Ammiraglia. Stiamo parlando di Flavio Insinna, uno dei conduttori più apprezzati e seguiti della Tv di Stato.

Stando alle ultime voci che circolano, Insinna non sarà più alla guida de L’Eredità nella prossima stagione autunnale, ma verrà rimpiazzato da un altro collega altrettanto noto e amato. Tuttavia, il pubblico della Rai era abituato a Flavio e non sappiamo ancora se il sostituto avrà il medesimo successo.

Secondo quanto riportato da Dagospia, il conduttore resterà comunque a lavorare in Rai. Flavio, infatti, potrebbe tornare a dedicarsi alle fiction, oppure potrebbe anche ottenere la conduzione di un nuovo programma che andrebbe in onda su Rai1 nel prime time.

Questa trasmissione potrebbe essere uno show dedicato al mondo della televisione. Tuttavia, per il momento, l’emittente Rai non ha né confermato né smentito questi rumors. Quello che è certo è che Flavio Insinna resterà sempre un elemento cardine della televisione italiana.

Chi prenderà il posto di Flavio Insinna?

Stando a quanto ha riportato Giuseppe Candela, un giornalista di Dagospia, il sostituto di Flavio Insinna al quiz preserale L’Eredità dovrebbe essere Pino Insegno. Il conduttore, infatti, riceverà L’Eredità dal 1° gennaio 2024.

Anche se Insinna è riuscito a far ottenere degli ottimi risultati al preserale di Rai1, il presentatore si è visto costretto a lasciare la sua Eredità in mano ad un altro. Tuttavia, Flavio avrà certamente altre offerte di lavoro e questo sarà un ottimo modo per mettersi alla prova con nuovi progetti.

Pino Insegno al posto di Flavio Insinna: avrà il medesimo successo?

Se le indiscrezioni trapelate in questi ultimi giorni risultassero essere vere, Insegno potrebbe avere un ruolo molto importante nella Tv di Stato. La carriera di Pino è molto variegata e spazia tra recitazione, conduzione televisiva e radiofonica e persino doppiaggio.

Ad esempio, Pino Insegno ha condotto il Mercante in Fiera su Italia1 e Domenica In su Rai1, quindi non è estraneo al mondo dell’emittente televisiva di Viale Mazzini. Staremo a vedere come il pubblico italiano della Rai reagirà alla presenza di Pino Insegno al timone de L’Eredità, al posto di Flavio Insinna.