News Temptation Island: salta la messa in onda per problematiche interne | Caos Mediaset

Dato che lo scorso 12 giugno è morto Berlusconi, i palinsesti delle reti Mediaset sono stati tutti alterati.

A distanza da un anno, torna su Canale5 il reality show estivo delle coppie, ovvero Temptation Island. Tuttavia, a seguito della scomparsa inattesa dell’ex Presedente del Consiglio Silvio Berlusconi, i programmi hanno subito diverse variazioni e spostamenti. Ad esempio, lo stesso lunedì 12 giugno, sarebbe dovuta andare in onda la semifinale de L’Isola dei Famosi.

Ma, a causa della morte di Berlusconi, il reality show più tosto di Canale5 condotto da Ilary Blasi non è stato mandato in onda. In questo modo, sono slittate tutte le trasmissioni che sarebbero dovute ripartire per la stagione estiva.

A causa dei numerosi disguidi e dei ritardi imposti al palinsesto per rispetto alla famiglia Berlusconi, Temptation Island avrebbe potuto vedere la luce il luglio prossimo. Invece non andrà così, perché la semifinale dell’Isola dei Famosi verrà trasmessa il prossimo venerdì 16 giugno su Canale5, mentre la finalissima andrà in onda lunedì 19 giugno, come era stato deciso.

Queste date sono state scelte proprio per permettere al programma condotto da Filippo Bisciglia di ripartire quando era stato stabilito, ovvero lunedì 26 giugno. Dunque, il format ideato dalla Queen di Canale5, ovvero Maria De Filippi, non subirà alcun ritardo e i suoi fan potranno seguire le avventure dei concorrenti come di consueto.

Temptation Island: il reality show estivo di Mediaset

Il docu-reality andrà in onda durante il corso dell’estate 2023 con la messa in onda delle sei puntate già registrate. I concorrenti sono delle coppie di persone non famose che hanno deciso di mettersi in gioco con i tentatori e le tentatrici di questa nuova edizione.

Come al solito, il luogo dove avverrà la magia è sempre L’Is Morus Relais, un famoso villaggio vacanze di Santa Margherita di Pula, in provincia di Cagliari. Per il momento si conosce l’identità soltanto di una coppia di partecipanti.

Ecco chi parteciperà a Temptation Island

L’unica coppia di partecipanti della quale si conosce qualche informazioni è quella formata da Gabriela e Giuseppe. I due stanno insieme da ben sette anni ed è stato per il volere della donna che sono finiti nel cast della nuova edizione di Temptation Island.

Gabriela ha iscritto lei stessa e il suo fidanzato al programma perché nel gennaio di quest’anno ha scoperto che Giuseppe si era iscritto ad un sito di incontri. Nel video di presentazione, Gabriela ha confessato che ha fatto di tutto per lui, rivelando: “Gli dava fastidio anche se andavo a prendere il pane da sola”.