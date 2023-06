News Test visivo: riesci a vedere la matita tra libri? | Se ci riesci sei un genio Di Marina Drai - 8

Riesci a superare questo test visivo? Devi trovare la matita nascosta tra i libri, ma attenzione: è quasi impossibile!

Il caldo è finalmente arrivato e tanti si stanno già godendo i weekend in spiaggia. Quale miglior momento di mettere alla prova la propria intelligenza con dei test? Quando si è sotto l’ombrellone è l’occasione perfetta per allenare il cervello e divertirsi insieme agli amici con piccoli giochi di logica e osservazione.

I test visivi sono un ottimo modo per tenersi giovani mentalmente e non passano mai di moda. Di solito questi test prevedono di individuare un oggetto o una persona nascosti in una scena in cui si mimetizzano; per trovarli serve molta attenzione e non basta di certo un’occhiata veloce.

Questi test possono tenervi impegnati anche diversi minuti se non riuscite a trovare l’oggetto misterioso, e sono poche le persone che riescono a individuarlo in una manciata di secondi. Ci vogliono molto impegno e tanto allenamento per essere così veloci.

Di questi test ce ne sono per tutti i gusti e in diversi livelli di difficoltà: man mano che li risolvete diventerete sempre più bravi e impiegherete sempre meno tempo per trovare l’oggetto nascosto.

Test visivo: trova la matita tra i libri

In questo test visivo dovete individuare la matita nascosta tra i libri. Si tratta di un test molto impegnativo che pochi riescono a superare. La sfida è trovare l’oggetto nascosto in meno di 10 secondi, ma pochi riescono a trovarlo del tutto. La matita da trovare si mimetizza perfettamente con i libri e proprio quando penserete di averla trovata vi accorgerete che siete ben lontani dalla soluzione.

Per facilitarvi l’impresa possiamo dirvi che la matita che state cercando è verde, come la maggior parte dei libri dell’immagine. Un altro indizio che possiamo darvi è che si trova nella parte destra dell’immagine, ma non vicino ai bordi. Adesso tocca a voi: mettetevi d’impegno e trovate la matita. Se proprio non riuscite, continuate a leggere per scoprire la soluzione.

Soluzione: dov’è la matita?

Ebbene sì, la matita si trova proprio all’interno di quel cerchio rosso. L’avevate vista? Se siete riusciti a individuarla in meno di 10 secondi: complimenti, siete tra i pochi che sono stati abbastanza veloci e brillanti da trovarla. Anche se ci avete impiegato più del tempo previsto, siete stati comunque una minoranza.

La maggior parte delle persone, infatti, si arrende prima di riuscire a vederla. Ora che sapete dove si trova penserete che in fondo non era poi così difficile trovarla: sarebbe bastato un pizzico di pazienza in più e un po’ di spirito di osservazione per trovare la matita nascosta tra i libri.