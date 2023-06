News Previsioni meteo: l’estate 2023 potrebbe non arrivare | Ombrello in spiaggia Di Ambra Ferri - 6

Data l’instabilità meteorologica degli ultimi giorni, ci si chiede che estate 2023 sarà: ombrello alla mano anche in spiaggia?

Per comprendere a fondo come sarà l’estate ormai alle porte sul fronte meteorologico, basta seguire i consigli e le previsioni degli esperti che si occupano di questa scienza, difficile da domare. Forse non tutti sanno che le previsioni meteorologiche si dividono in quelle a breve e a lungo termine.

Quelle a breve termine forniscono indicazioni giorno per giorno e tendenzialmente sono più attendibili perché aggiornate costantemente. Le previsioni a lungo termine, al contrario, si posizionano su un arco temporale più disteso e, a differenza delle altre, non si focalizzano su regioni specifiche o giorni specifici. Si tratta di previsioni più generalizzate, che tirano le somme dell’andamento mensile. A seconda delle proprie esigenze, può essere più utile informarsi sulle previsioni a breve termine piuttosto che quelle a lungo raggio temporale.

Negli ultimi giorni moltissime persone si stanno chiedendo che tipo di estate sarà: alcuni temono di passare le vacanze in hotel piuttosto che sotto l’ombrellone per via della forte instabilità meteorologica che sta colpendo il nostro paese. Sembra, infatti, che l’estate tardi ad arrivare.

Previsioni meteorologiche: estate 2023

Secondo le ultime analisi su base mensile, si apre un periodo caratterizzato da un clima turbolento e zoppicante, accompagnato da temperature relativamente basse. Questo vuol dire che sarà meglio avere sempre l’ombrello alla mano, perché ci sono buone possibilità che le condizioni meteorologiche cambino continuamente.

Potrebbero verificarsi precipitazione a intermittenza alternate a momenti di forte caldo. Nei giorni a venire, in particolare, ci sarà un leggero cambiamento delle condizioni climatiche a causa dell’anticiclone africano che attraverserà il nostro paese. Non lasciatevi illudere dalle belle giornate dei prossimi giorni: potrebbero lasciare spazio a un’inversione di tendenza e a breve potrebbero tornare le forti precipitazioni di inizio mese.

Il mese di giugno

Entrando nel vivo del mese di giugno, secondo quando divulgato dal Centro Meteo, le anomalie potrebbero persistere e impedire l’arrivo del caldo. Ombrello alla mano quindi, perché i temporali non ci abbandoneranno tanto facilmente. Tuttavia, si può sperare in un ritorno della stabilità meteorologica entro fine mese.

L’estate non dovrebbe esplodere prima della fine di giugno, ecco perché ad oggi appare molto lontana e probabilmente esploderà nei due mesi centrali, ossia luglio e agosto. Nonostante questo, è probabile che quest’anno si verifichino forti precipitazioni anche durante il periodo estivo. Potrebbe essere necessario portare l’ombrello anche al mare o ripensare alla propria vacanza, dedicandosi alle visite di città d’arte o di luoghi di montagna.