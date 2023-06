News Meteo, giugno con l’ombrello alla mano | Sarà il mese più instabile di sempre Di Ambra Ferri - 11

Dopo le allarmanti notizie del caldo africano in arrivo in Italia, ecco le previsioni che cambiano ogni piano: sarà un’estate fredda?

Il meteo è ancora all’insegna dell’incertezza per la stagione estiva. All’inizio si parlava di un’estate rovente, caratterizzata da temperature record, difficili da sopportare per gli italiani.

Oggi, invece, tutto è cambiato: sembra che l’Italia sarà interessata da un vento freddo, soprattutto in alcune regioni del nord. Ovviamente si tratta ancora di ipotesi, quel che è certo è che la situazione metereologica non è ancora chiara.

Ecco tutte le indicazioni meteo per capire come affrontare al meglio la stagione alle porte: meglio avere sempre l’ombrello alla mano, o la bottiglietta d’acqua piena?

Meteo: cosa aspettarsi da questa stagione

Gli ultimi aggiornamenti arrivano dal Centro Meteo Europeo e delineano una situazione incerta. L’istituto parla di un anticiclone africano che si farà spazio in Italia, segnando un aumento delle temperature nelle Isole maggiori e nel Meridione. Gli effetti dell’anticiclone subtropicale si faranno sentire moltissimo e cambieranno la vita delle persone, costretti a sopportare un caldo atroce durante il giorno. Nonostante questo, arrivano buone notizie per chi ama il fresco: ci saranno deboli infiltrazioni di aria fredda nel Nord Italia, che potrebbero dare tregua, almeno per qualche ora al giorno, agli abitanti.

Inoltre, sembra proprio che le temperature portate dall’anticiclone africano non raggiungeranno livelli estremi e quindi insopportabili. Nei primi giorni della prossima settimana, l’avanzata dell’area ciclonica proveniente dalla penisola iberica dovrebbe portare via il sole. Giugno, quindi, potrebbe rivelarsi più instabile di quanto si pensasse. Anche nella seconda decade del mese potrebbero esserci nuove instabilità atmosferiche, che metteranno a dura prova l’armadio degli italiani. Non è chiaro se il caldo tropicale è pronto a scoppiare o se i venti freschi romperanno la stabilità meteorologica.

Giugno freddo: i record nella storia

Non è la prima volta nella storia che si verifica un mese di giugno “freddo”: i record sono stati raggiunti nel 1975 e nell’87, quando il Miniwinter colpì diverse parti dell’Europa centrale. Non solo, anche giugno del 1991 fu piuttosto freddo e per ultimo quello del 2013. Dieci anni dopo, potremmo aggiungere un mese di giugno a questa lista da record.

Nel passato, le cause di questa situazione anomala furono correlate all’instaurarsi di un vasto sistema di alta pressione nelle regioni artiche. Una sorta di blocco atmosferico, che favorì l’afflusso di aria fredda verso l’Italia. Altri, invece, pensano che la causa sia il cambiamento climatico. Non resta che aspettare e vedere come sara questo mese pazzerello.