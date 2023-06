News Tina Cipollari rompe il silenzio su quel dolore tenuto nascosto per anni | Retroscena da brividi Di Marina Drai - 9

Nella sua autobiografia Tina Cipollari si è lasciata andare a delle rivelazioni che hanno stupito il pubblico di Uomini e Donne.

Tina Cipollari è un volto storico di Uomini e Donne senza il quale il programma non sarebbe lo stesso. Il suo atteggiamento da diva e la schiettezza con cui accusa gli altri rendono Cipollari un personaggio insostituibile del programma.

L’opinionista è nata a Viterbo nel 1956 e ha iniziato la sua carriera nel 2001 proprio nel programma di Maria De Filippi, prima in qualità di corteggiatrice e poi di tronista. Proprio il suo atteggiamento eccentrico l’ha resa così conosciuta e amata dal pubblico, tanto che è diventata opinionista anche per Buona Domenica di Maurizio Costanzo.

In quegli anni è rimasta comunque a Uomini e Donne sempre come opinionista, anche se la collaborazione ha subito un paio d’anni di arresto, quando Cipollari ha partecipato ad alcuni programmi in Rai.

Nel 2016 è stata uno dei concorrenti di Pechino Express in coppia con Simone Di Matteo: i due sono arrivati in finale e si sono classificati al quarto posto. Nello stesso anno è stata giudice nel programma Selfie – Le cose cambiano su Canale 5.

La nascita del personaggio

Nell’autobiografia intitolata Piume di struzzo l’opinionista di Uomini e Donne ha parlato di sé e di come è nato il suo personaggio unico e insostituibile. Arrivando in televisione ha capito che voleva essere un’altra persona rispetto a quella che conoscevano gli altri, e ha deciso quindi di cambiare completamente il suo aspetto per liberare il suo vero “io”.

“Mi sono fatta biondissima, mi sono truccata, vestita, quasi travestita, tanto che mi chiedevano ‘Ma sei sicura?’. Sì, ero sicura. Volevo che a casa, guardando il programma, non mi riconoscesse nessuno. E intanto cominciavo a riconoscermi io. Siamo il risultato di quello che siamo stati, soprattutto dei nostri dolori” ha spiegato.

Gli amori di Tina Cipollari

Nel libro l’opinionista ha parlato anche di sue due grandi amori: Kikò Nalli, un hair stylist che era in studio a corteggiare una tronista, e Vincenzo Ferrara. La prima è stata la storia più importante per Cipollari: i due si sono sposati nel 2005 e hanno avuto tre figli. Alla fine la storia si è conclusa nel 2018, dopo 13 anni, ma i due nutrono ancora molto affetto reciproco.

La storia con Vincenzo Ferrara sembrava di nuovo qualcosa di importante, tanto che la coppia sarebbe dovuta convolare a nozze. Qualcosa però evidentemente non ha funzionato perché dopo un paio d’anni di frequentazione è arrivato l’annuncio della fine della relazione. Al momento non si conoscono i motivi dell’addio: qualcuno ha parlato di corna, ma non sono mai state confermate.