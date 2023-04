Re Carlo ha messo le corna a Camilla con la sosia di Diana, è “ossessionato” | FOTO

Le ultime voci sulla Royal Family riguardano Re Carlo che avrebbe tradito Camilla con “Diana”, la sosia che la interpreta nella serie Tv.

Della Royal Family non si finisce mai di parlare e il gossip intorno ai reali inglesi è sempre alimentato da molte voci, alcune delle quali alimentate molto da eventi del passato che riemergono dopo tanto tempo e che ancora fanno discutere. Naturalmente se si parla di Carlo risulta a volte inevitabile parlare di Camilla, la sua attuale moglie e da settembre anche Regina consorte, ma soprattutto non si può evitare di parlare di Lady Diana, la prima moglie di Carlo e madre di William e Harry.

A quanto pare Carlo non avrebbe dimenticato del tutto la madre dei suoi figli, Diana Spencer, morta tragicamente in un incidente d’auto il 31 agosto del 1997. Come ricordiamo Diana e Carlo si sposarono nel 1981 e si separarono nel 1996, la causa della fine del loro matrimonio è nota, Carlo aveva una relazione con un’altra donna, proprio lei Camilla Parker Bowles, colei con cui era fidanzato prima che la Corona decidesse per il loro destino.

Come tutti sanno infatti, malgrado Carlo e Camilla si amassero già da tempo e il loro sogno fosse quello di sposarsi, la ormai defunta Regina Elisabetta II non approvava il matrimonio e pertanto i due furono costretti a lasciarsi. Lady Diana era invece la moglie perfetta per Carlo e la persona adatta a dargli degli eredi. Così fu, in effetti, anche se amore e felicità non si possono imporre e il matrimonio è durato pochi anni. Il motivo fu sostanzialmente che Carlo e Camilla non hanno mai smesso di vedersi, malgrado i rispettivi matrimoni.

Ma questa storia, conclusasi drammaticamente con la morte di Diana, cosa c’entra con il presente del nuovo Re d’Inghilterra? Ebbene sembra che Carlo III abbia perso la testa per Diana, ma quale Diana? La sosia che interpreta Lady D. in The Crown, l’acclamata serie Tv di Netflix.

Carlo ha tradito Camilla con la sosia di Diana

È proprio questa l’indiscrezione su Re Carlo III che farebbe tremare le fondamenta del matrimonio di Carlo e Camilla. I rumors vedrebbero Carlo III coinvolto in un flirt con la sosia di Lady Diana e le notizie che stanno circolando parlano di un vero e proprio innamoramento per l’interprete di Lady Diana in The Crown.

Re Carlo III quindi avrebbe messo le corna a Camilla per non essere riuscito a resistere al fascino di Elisabeth, l’attrice che interpreta Lady Diana in The Crown e che è molto più giovane del settantenne Carlo d’Inghilterra. La notizia ha già fatto il giro di tutti i portali di gossip e i rotocalchi rosa, si sa che soprattutto al popolo inglese questo genere di notizie piacciono molto.

Chi è la sosia di Diana?

Elisabeth è australiana d’origine ed effettivamente somiglia molto alla compianta “Principessa del popolo”. Sarà stata questa somiglianza a far infatuare Carlo della protagonista di The Crown. La serie di grande successo di Netflix ha un grande seguito, ma ora ha anche un fan in più ed è il nuovo Re d’Inghilterra, prossimamente incoronato nel corso di festeggiamenti ufficiali. Carlo avrebbe fatto in modo di organizzare un incontro ufficiale con Elizabeth con la scusa del lavoro. L’intreccio, se fosse vero, sembra un po’ un ricorso storico dal momento che ai tempi mentre Carlo era sposato con Diana, intrecciò una relazione extraconiugale con Camilla.

Il fatto che sia una donna molto giovane è un ulteriore incentivo per Carlo che ha perduto la testa per lei. Il primo a parlare di questo flirt con relative corna è stato un magazine tedesco che ha parlato in modo particolareggiato degli intrecci di questa storia tra Carlo e l’attrice australiana. E Camilla? Si vocifera che anche lei avrebbe messo le corna al marito con il suo ex marito Andrew Parker Bowles che le ha dimostrato molta vicinanza dopo essere stata esposta al gossip anche in seguito all’uscita di Spare il libro autobiografico di Harry.